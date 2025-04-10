家登3月營收8.6億元創新高　助客戶力拚量產

▲家登董事長邱銘乾。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體設備大廠家登精密（3680）今日公佈2025年3月營收報告，集團合併營收約為新台幣8.6億元，MoM及YoY雙倍成長，累積Q1營收約17.1億元，與去年同期成長21%。家登突破國際局勢動盪，產能及營收雙雙開出好成績，面對大中華客戶強勢恢復拉貨，家登早已備妥產能，持續滿足客戶需求，3月營收再創歷史單月新高帶動Q1佳績。

伴隨中美貿易戰持續發酵，家登晶圓載具成為中國新廠baseline，在舊廠同步取代美、日競爭對手市占，成為Q1集團營收成長主要動能，持續服務在地客戶，這顯示家登站在未來看現在，提早在大中華地區布局，Q2晶圓載具及光罩載具需求量持續增加為集團帶來營收貢獻。在歐美地區，隨著大客戶持續擴廠，家登與客戶協同合作開發完整CoWoS先進封裝系列載具，挾領先及市場訂價優勢，將成為另一股家登強勁的成長動能，再加上與德鑫、德鑫貳合作夥伴結合各自專長，以整合取代競爭共同服務大客戶，強強聯手，2025成長可期。

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近期美國關稅新政導致全球經濟劇烈震盪，市場難免恐慌情緒發酵，家登以穩健營運面對一切變化，全球化的布局在此起到關鍵穩定作用。家登過去營收聚焦單一客戶的現象已經大幅改善，台灣、大中華地區營收獲利已並駕齊驅，美、日、韓之訂單亦有明顯成長，致家登整體表現不受單一區域風險影響，同時在大中華地區訂單及市占的不斷成長，有效分散單一區域或單一客戶造成的營運風險。家登全系列載具產品與客戶合作開發多年，具有緊密的關聯與不可取代性，面對此次挑戰，家登會與客戶站在同一陣線，共同商議解決方案，並持續關注政策變化，做出滾動式因應，以維護雙方利益與長期的客戶夥伴關係。