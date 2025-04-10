川普煞車！逃命波還是黃金底？學者警告經濟衰退難避免

▲川普關稅政策髮夾彎，全球股市正面臨上沖下洗衝擊。

圖文／鏡週刊

川普對等關稅衝擊全球股市，在川普宣布緩徵關稅90天後，今天（10日）立即出現奇蹟反轉，市場恐慌情緒大幅舒緩，台股暴衝，台積電漲停鎖死，更有多檔ETF一起開趴，一片紅通通。只是川普的反復論調，讓市場難以捉摸，面對這樣的高度不確定性，投資該如何因應？學者分析，川普因達到短期目標所以暫時收手，但全球經濟結構已經受傷，經濟衰退恐難以避免。

川普在美東時間4月9日晚間9點在X平台發文：「THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT」，隨即宣布暫停對多國緩徵關稅90天，道瓊指數反彈近3000點，今台股大盤漲逾1,600點，台積電、鴻海、廣達等權值股亮紅燈鎖死，堪稱史上首見。

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台股回血提振投資人信心，但能因此掉以輕心嗎？「美國之所以偉大，是全世界國家都持有美元和美債，現在川普這樣搞，會把世界強國格局做小，變成小鎮榮光。」中山國際金融研究學院國際資產管理研究所長王昭文說，關稅風暴衝擊全球，反美情緒讓美國走回頭路，「川普希望製造商大舉赴美，但美國強項是服務業，鎖國之後誰還會再去消費？」

王昭文認為，美國經濟衰退恐難以避免，「關稅政策將導致物價齊漲與經濟成長率下降、人們預期通膨走升不敢消費，這個衝擊在短期內一定會發生，美國聯準會（Fed）真的該出來降息，這不僅是SHOCK而已。」他說，Fed在 6月降息機率大幅提高，甚至不排除有直接開臨時會宣布降息的可能性。

擔憂經濟衰退，全球股市上沖下洗，就連避險指標資產美國債券也難逃被拋售的命運，王昭文認為，川普當然不願意看到國債繼續被拋售，不過全球經濟結構已經改變，受到的傷害需要時間恢復，未來經濟成長率還是會下降，端視程度大小。

王昭文指出，這幾天有2008年金融危機時期的既視感，原因是就連避險資產美國債券也面臨諸多利空，「股市大跌，資金自然會流向債券資產，但是市場過度下跌，市場會先想辦法賣掉有價值的商品，甚至變現去槓桿化。」

近日，對沖基金高度槓桿化的「基差交易」（basis trade）被大力平倉，「基金公司利用美國公債和公債期貨賺取高槓桿利差，當不得已被迫要去槓桿，債券買進的需求也會減少，價格自然下滑。」不只債券，黃金、比特幣和貴金屬也出現價格回跌情形。

王昭文說，全球股市這波下殺又急又快，技術線上轉空且季線、半年線與年線下彎，要落底得先突破下降趨勢，「空方下跌遇撐（支撐）不是撐，不要預測底部，即使短期出現報復性反彈，也很可能僅是逃命波。」

從技術線型上可看出，近幾次空頭台股大盤只要碰到5年線（260週）甚至是10年線（520週）就會落底，像是2019年是5年線、2020年是10年線、2022年是5年線，近期5年線位置為17,008點，10年線位置是13,400點。

他定調今天是股市反彈波，台股大盤有機會回彈到關稅宣布前的2萬關卡，接下來要看新底部17391點有沒有支撐、第2個頭部會不會出現，「川普玩弄各國，未來變數還是很多，還是要做好資金控管，不要貿然衝進場。」王昭文補充。



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