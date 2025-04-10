白宮堅持iPhone在美國製造　蘋果分析師喊「現在不可能」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普積極呼籲製造業重返美國，白宮官員更積極宣傳「蘋果（Apple）旗艦 iPhone 將在美國製造」不過蘋果分析師出面指出，依目前產業鏈生態表現，想將Apple供應鏈中的10%從亞洲轉向美國，都需要至少3年和300億美元（約9860.4億元台幣）的成本，現階段iPhone在美製造並不可能。

《CNBC》報導，Wedbush分析師Dan Ives認為，川普的關稅計劃對蘋果來說是「完整的災難」，他將蘋果目標價由325美元下調23%至250美元。

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Dan Ives在最近一次寫給客戶的分析報告中直言，沒有哪家美國科技公司比蘋果更受到這些關稅的負面影響，因為 90% 的 iPhone 都是在中國生產和組裝的。

這分報告中，Dan Ives估計即使是將Apple供應鏈的 10% 從亞洲地區轉移到美國，也需要大約三年和 300 億美元的成本，他認為這個過程會有「重大干擾」、「對於美國消費者來說，一部 1000 美元的 iPhone 作為地球上最好的消費產品之一的現實將消失。」

《The Gardian》報導，iPhone無法在美國製造的關鍵原因在於「美國沒有其他國家一樣的勞動力」，這些國家包括中國、印度和越南。

川普的商務部長 Howard Lutnick 週日接受《CBS》 的「Face the Nation」節目上說「還記得那數百萬人組裝 iPhone 的小螺絲嗎？那種事情將來到美國。」

不過官方的言論受到市場質疑，外媒指出，蘋果已故創辦人賈伯斯在2010年時就公開表態「這樣的情況不可能發生。」當時賈伯斯回應時任美國總統歐巴馬無法讓iPhone在美生產的理由，主因在於美國缺乏龐大的、公司所需的高技術員工。