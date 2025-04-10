川普關稅髮夾彎藏什麼算盤？　台灣該如何佔位？

記者黃楷元、張琦珍／台北報導

美國總統川普今(10)日突然宣布，對除中國以外的75個國家暫緩實施「對等關稅」90天。此舉在全球掀起震盪，背後真正的戰略考量是什麼？台灣經濟研究院新興市場中心主任劉名寰受訪時指出，這是一場針對盟友的「友情測試」，意圖透過關稅釋放談判訊號，同時拉攏盟友、孤立北京。

劉名寰表示，川普一向視關稅為談判工具，但這次政策轉向，「中國特別被拉出來」，顯示出對中政策未見鬆動，某種程度是向盟友釋出談判善意，傳遞「你不要去報復，你慢慢來談」的訊息，同時藉此向中國發出訊號，表示雙方可以談，但「你持續對我加徵關稅、採取報復的話，那對你沒有好處。」



▲台經院新興市場中心主任劉名寰分析川普關稅政策轉彎背後因素。（圖／合成圖）

因此劉名寰認為，川普關稅政策急轉彎，應該與中方反應有關，而非外傳因美債殖利率飆升。

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至於中美關稅大戰是否有轉圜空間？劉名寰認為，川普暫緩75國對等關稅時，也說「想跟習近平談，因為習近平是他的好朋友」，感覺上雙方有一點碰頭的機會，「問題是誰要先釋出橄欖枝？因為誰先走下樓梯，可能會被解讀成示弱。」因此他認為，或許也被列為暫緩適用對象的歐盟，可以扮演這樣的角色。

而在這場「友情測試」中，台灣要如何釋出善意？劉名寰認為有三部分，第一是購買美國貨、多進口，第二則是投資美國，協助美方振興經濟、創造就業機會，第三解決匯率問題及外匯存底是否過度累積。

在美中關稅戰煙硝四起的此刻，劉名寰認為，「台灣很難兩邊討好不選邊站」，而中國的關注焦點不會在台灣身上，所以台灣的當務之急，應是「依照自己國家的利益先去跟美國交涉」，在多邊角力中爭取最大空間。