快訊／台股收盤大漲184.04點　台積電漲15元至1510

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（26日）開高走高，加權指數終場大漲184.04點，以28556.02點作收，漲幅0.65％，成交量4318.04億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲71.5點開出，指數開高走高，盤中最高達28590.91點，最低28404.34點，終場收在28556.02點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1510元，漲幅1％；鴻海（2317）上漲1.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲5元至1385元；廣達（2382）下跌1元來到263元；長榮（2603）上漲2.5元至191元。

今天漲幅前5名個股為第一銅（2009）上漲4.5元，漲幅10％；詮欣（6205）上漲4.4元，漲幅10％；環科（2413）上漲3.85元，漲幅9.95％；圓展（3669）上漲2.9元，漲幅9.93％；聯策（6658）上漲4.95元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為嘉雨思-創（6921）下跌11元，跌幅11.96％；光麗-KY（6431）下跌1.5元，跌幅5.11％；東哥遊艇（8478）下跌10.5元，跌幅5.08％；禾榮科（7799）下跌22.5元，跌幅4.64％；驊陞（6272）下跌2.3元，跌幅4.5％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 第一銅（2009） 49.5 ▲4.5 ▲10.0％ 詮欣（6205） 48.4 ▲4.4 ▲10.0％ 環科（2413） 42.55 ▲3.85 ▲9.95％ 圓展（3669） 32.1 ▲2.9 ▲9.93％ 聯策（6658） 54.8 ▲4.95 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 嘉雨思-創（6921） 81.0 ▼11.0 ▼11.96％ 光麗-KY（6431） 27.85 ▼1.5 ▼5.11％ 東哥遊艇（8478） 196.0 ▼10.5 ▼5.08％ 禾榮科（7799） 462.5 ▼22.5 ▼4.64％ 驊陞（6272） 48.8 ▼2.3 ▼4.5％

資料來源：證交所