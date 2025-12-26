快訊／台股收盤大漲184.04點　台積電漲15元至1510

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（26日）開高走高，加權指數終場大漲184.04點，以28556.02點作收，漲幅0.65％，成交量4318.04億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲71.5點開出，指數開高走高，盤中最高達28590.91點，最低28404.34點，終場收在28556.02點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1510元，漲幅1％；鴻海（2317）上漲1.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲5元至1385元；廣達（2382）下跌1元來到263元；長榮（2603）上漲2.5元至191元。
今天漲幅前5名個股為第一銅（2009）上漲4.5元，漲幅10％；詮欣（6205）上漲4.4元，漲幅10％；環科（2413）上漲3.85元，漲幅9.95％；圓展（3669）上漲2.9元，漲幅9.93％；聯策（6658）上漲4.95元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為嘉雨思-創（6921）下跌11元，跌幅11.96％；光麗-KY（6431）下跌1.5元，跌幅5.11％；東哥遊艇（8478）下跌10.5元，跌幅5.08％；禾榮科（7799）下跌22.5元，跌幅4.64％；驊陞（6272）下跌2.3元，跌幅4.5％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|第一銅（2009）
|49.5
|▲4.5
|▲10.0％
|詮欣（6205）
|48.4
|▲4.4
|▲10.0％
|環科（2413）
|42.55
|▲3.85
|▲9.95％
|圓展（3669）
|32.1
|▲2.9
|▲9.93％
|聯策（6658）
|54.8
|▲4.95
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|嘉雨思-創（6921）
|81.0
|▼11.0
|▼11.96％
|光麗-KY（6431）
|27.85
|▼1.5
|▼5.11％
|東哥遊艇（8478）
|196.0
|▼10.5
|▼5.08％
|禾榮科（7799）
|462.5
|▼22.5
|▼4.64％
|驊陞（6272）
|48.8
|▼2.3
|▼4.5％
資料來源：證交所
