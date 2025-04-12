貝萊德CEO：金融從業49年　川普關稅措施遠超我的想像

▲川普2日宣佈對等關稅，引發全球市場的拋售，示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

全球最大資產管理公司貝萊德 （BlackRock）執行長 Larry Fink 表示，川普上周宣布的對等關稅覆蓋對象之廣令他始料未及。該關稅計畫針對一眾國家，包括美國的主要貿易夥伴在內。

根據《彭博》報導，Fink在11日（周五）公司發布第一財季業績後與分析師舉行的電話會議上表示，「美國此等大範圍徵收關稅的舉措完全超出了我作為一名有49年經驗的金融從業者的想象。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普2日宣佈對等關稅，引發全球市場的拋售，在接續3日與4日這兩天交易中，標普500指數出現自2020年3月新冠疫情爆發以來的最大兩日跌幅。

Fink對分析師表示，「這不是華爾街與普通大眾的較量」、「市場下跌影響了眾多普通民眾的退休儲蓄。」

另Fink接受 《CNBC》 節目「Squawk on the Street」訪問時表示，他認為美國經濟已經疲軟，成長可能正轉為負數。「我認為我們現在非常接近衰退，甚至可能已經進入衰退狀態。」

雖然川普周三宣布暫停部分進口關稅 90 天，但 Fink 認為，這仍不足以恢復市場對經濟的信心。

Fink表示，「沒錯，從短期來看，我們的經濟確實面臨風險」，但他也補充道，人工智慧以及激增的基礎設施需求正帶來具有變革性的投資機會。

Fink還指出，投資者未來可能會將更多資金配置到歐洲市場。