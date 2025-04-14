驗船中心：MEPC 83會議結論　IMO溫室氣體減排中期措2028年起實施

▲各年分IMO目標值與範例燃料GHG強度值示意圖。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會(MEPC)第83屆會議(MEPC 83)已於4月11日落幕。經過漫長的討論並於最後舉行投票，IMO終於定案航運業溫室氣體減排中期措施自2028年起實施，驗船中心(CR)整理關鍵結論供業界參考。

自2028年1月1日起，國際航線總噸位5,000以上船舶，需符合IMO所定的年度燃料溫室氣體強度(GFI)目標值。若船舶實際GFI數值超過「直接合規年度GFI目標值」將落入Tier 1，此區間的超額排放量需按每公噸二氧化碳當量(tCO2eq) 100美金的費率繳納費用至IMO淨零基金。

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▲碳強度指標2027-2030年折減係數。（圖／CR提供）

若再超出「基本年度GFI目標值」將落入Tier 2，此區間的費率將會高達380美元/tCO2eq。以使用重油(HFO)作為燃料的船舶為例，2028年新規實施後即會落入Tier 2，1噸HFO成本預估將增加約100美元。全航程使用化石液化天然氣(LNG)作為燃料的船舶，預估在2029年以後將落入Tier 1，2033年後亦面臨落入Tier 2的風險。

另一方面，若所使用的燃料GFI不超過19 CO2eq/MJ(例如綠色電製甲醇)，將被認可為「零或近零溫室氣體排放技術、燃料與能源(ZNZs)」，可依其減排量獲得回饋。

CR補充，MEPC 83亦針對「碳強度指標(CII)」折減係數(Z)進行研議，定案2027至2030年間，每年以2.625%幅度持續加嚴船舶能效規定

為協助我國航運各界即時了解國際上最新的船舶溫室氣體減排趨勢，CR已發布會議結論快報( )，摘要MEPC 83重點內容，歡迎各航運先進參閱。