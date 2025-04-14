川普關稅變數難消　投信老董：台股17306點有撐但宜「現金為王」

▲新光投信董事長劉坤錫稱，短線賣壓獲得宣洩，指數17306點可望有撐。(圖／新光投信提供)

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普關稅政策宛如「川劇變臉」，全球金融市場大震盪，新光投信董事長劉坤錫今（14）日表示，台股短線賣壓宣洩告一段落，1萬7306低點將有撐，惟川普宣布關稅暫緩90天，其間期間恐怕仍存在變數仍在，短線指數力拚重回2萬點大關，對台美股市看法皆保守，現階段建議「現金為王」。

劉坤錫針對美國關稅實施，對於經濟成長率（GDP）、通膨率進行分析。首先，對GDP的影響方面，假設關稅稅率是10%，GDP將會往下修約1個百分點，預期若關稅上升至20%，則美國今年GDP轉為負成長壓力大增。

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其次，就是通膨的變化，目前預估10%關稅稅率，會讓美國整體通膨往上升1個百分點，若後續稅率持續上調，預期未來美國通膨起碼將達到4%以上，由於關稅對企業獲利的影響重大，未來各大投行也可能開始陸續下修美國S&P500企業獲利成長率預估值。

此外，劉坤錫也觀察，美元匯價由102持續滑落，目前仍站不回100大關，美國長期收益債券殖利率也逆勢往上飆高，債券市場出現「買方罷工」情況，倘若川普政策持續混亂，必須留心世界各地投資人可能慢慢對美國這個國家失去信任。

儘管川普關稅政策衝擊尚未化解，劉坤錫研判最大的賣壓已在上周宣洩完畢，加權指數9日前低1萬7306點可望支撐，後續將在2萬點上下區間震盪，內需族群為避險首選。

