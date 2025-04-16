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永慶示警：房產詐騙動輒損失數百萬　財損恐是一般詐騙的14.6倍

永慶示警：房產詐騙動輒損失數百萬 財損恐是一般詐騙的14.6倍（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋業管部協理陳賜傑提醒消費者，購售屋之前多家比較各家房仲業者服務內容，並選擇誠實的業者，就能有效降低遭到房產詐騙的風險。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

詐騙已成為台灣嚴重的問題，而高總價的不動產如今更成為許多詐騙集團覬覦的目標。不動產價值動輒數百萬元、甚至上千萬元，一旦受騙上當，民眾往往損失巨大。桃園市地政局曾統計，2025年1月份桃園市平均單件詐騙案財損約60.9萬元，但單件不動產詐騙平均財損卻高達892.5萬元，是一般詐騙的14.6倍，民眾不可不防！然而許多人以為只有詐騙集團才會詐騙房產，卻忽略不肖房仲聯手投機客，在房產交易的過程中詐騙民眾的財產。

不動產交易暗藏坑騙風險 財損金額動輒百萬以上！
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，不肖的房仲業者可能利用屋主對房市法規的不熟悉，刻意隱瞞對民眾有利的法規資訊，聯手投機客進行坑騙，使屋主損失慘重。陳賜傑舉例，由於早期建築法規不完善，導致很多老宅的陽台面積未登錄至權狀中，直到民國71年後，陽台才可辦理測繪並登計至權狀中。

雙北地區由於開發時間較早，導致有許多公寓住宅的陽台面積因按照舊制而未登記至權狀中。房屋總價的計算通常是以單價乘以權狀坪數，若是屋主的陽台未完成補登就出售，就有可能損失高額房價。因此市場上不時會出現不肖房仲透過隱瞞陽台補登資訊，聯手投機客購入房屋後，完成補登再轉手賣出的詐騙手法。陳賜傑分析，若以台北市2024年住宅平均單價約77萬元來計算，若有3坪陽台面積未登記，買賣價差恐怕將超過200萬元！

永慶示警：房產詐騙動輒損失數百萬 財損恐是一般詐騙的14.6倍（圖／永慶房產集團提供）

▲曾有屋主因為陽台未補登，險些損失250萬元房價，所幸獲得永慶房屋經紀人員鄭心茹協助，才順利挽回。（圖／永慶房產集團提供）

屋主旅居海外不熟悉陽台補登資訊 險損失250萬元
永慶房屋經紀人員鄭心茹就曾遇到過類似的案例。Y先生因為旅居海外，不熟悉國內「陽台補登」的規定，起先委託售屋的房仲也沒有主動說明，導致房屋委售時未計算2坪多的陽台面積，若以房屋最後成交的105萬元單價計算，屋主險些損失近250萬元的房價！

Y先生分享，最一開始委託房仲售屋時，自己還不知道陽台補登的資訊，委託的房仲也沒有提及。後來在網路上得知「陽台補登」資訊後，也曾詢問過房仲，自己的房屋是否符合陽台補登的條件。結果該名房仲也只是說自己會再去了解，就沒有下文了。所幸自己後來接觸鄭心茹經紀人員，並判斷房屋能夠進行陽台補登，才順利挽回250萬元的房價。「心茹不僅誠實告知陽台補登資訊，更花費大量時間幫我跑完補登流程，也努力幫我找到好的買家、爭取價格，我真的很感謝她。」Y先生分享。

鄭心茹表示，在台北屋齡40年以上、擁有陽台的住宅，都有機會進行陽台補登。但是很多民眾並不清楚陽台補登的規範，房市上部分不肖的房仲業者，看準民眾對於陽台補登法規的不熟悉，聯手投機客進行坑騙。尤其是許多長期旅居海外的屋主，更有高機率因為不熟悉法規、少有管道接觸相關資訊，而遭到黑心房仲鎖定坑騙！

永慶舉辦「預防房產詐騙公益講座」 超過3.2萬人受益
陳賜傑指出，房地產交易涉及高額金錢，往往是民眾一生的財產，若遭受房產詐騙，財物損失不堪設想，建議民眾若有購售屋需求，服務也需要「貨比三家」，比較各家房仲業者提供的資訊，防止不肖房仲隱匿資訊，並選擇誠實的房仲為自己服務，購售屋過程才有保障。此外，為了提醒民眾陽台補登的重要性，永慶房屋自2023年起舉辦超過300場的「陽台補登公益講座」，幫助民眾了解自身權益、避免遭到類似手法詐騙。

為了將防詐資訊傳遞給更多民眾、提升民眾識詐能力，2024年起，永慶房產集團攜手地政司、警政署、各地方政府地政局和警察局、政大不動產研究中心、以及各地里長里民，全台舉辦「預防房產詐騙公益講座」，公私協力對抗房產詐騙。除了分享常見的房產詐騙手法，更推廣「地籍異動即時通」服務，保障民眾的房產安全。

永慶房產集團的「預防房產詐騙公益講座」迄今已累積舉辦逾650場，超過3.2萬人受益，獲得許多民眾的正面迴響、更不乏成功阻詐的案例。陳賜傑表示，永慶房屋以「先誠實再成交」理念，保護消費者的購售屋權益，未來也會持續以誠實的態度，站在守護民眾房產的第一線。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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