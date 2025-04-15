黃金隨川普放話震盪　台銀示警「高檔賣壓不輕」暫未破前高

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價受到美國總統川普為關稅政策混亂影響，衝高後迅速壓回，台銀今（15）日出具黃金分析報告指出，美日為關稅政策發言促使黃金價格走升，但是高檔賣壓不輕一度失守3200美元整數關卡，短線倚仗低接買盤承接反彈。

台銀黃金存摺在連續2個交易日盤中衝破每公克台幣3400元賣出價後，今日漲勢相對收斂，上午盤多在3363元至3387元之間表現，暫未再突破前波3413元新高。

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《路透社》、《彭博》等外媒報導，高盛、摩根大通（JP Morgan）、瑞銀等多家大型投行近來積極調升金價預測，其中瑞銀估今年每盎司將來到3500美元、摩根大通則預期金價提前奔抵4000美元大關，而高盛則拉高黃金目標價至3700美元，區間價在3300美元至3700美元表現。

台銀黃金報告指出，雪梨金市昨以每盎司3236.10美元開市，美國海關與邊境保護局原公告將豁免部分電子產品關稅，然川普於社群平台發文反駁豁免傳聞，稱將對半導體及電子產品供應鏈進行審查，市場消息混亂，金價一度漲至3245.42美元，後隨獲利了結賣壓湧現，金價自高檔壓回。

歐美時段，市場受不確性因素影響，致金價大幅波動於3,218-3,230美元間，然高檔賣壓出籠，拖累金價拉回至3208美元，惟傳出日本首相石破茂在國會表示美國課徵的關稅有可能會擾亂全球經濟秩序，此為日方近期較嚴厲的回應，激勵金價反彈回3227美元，然高檔賣壓不輕，且美元指數轉強回升至100之上，拖累金價震盪拉回跌破3200美元整數關卡後，續跌至3192.99美元。不過隨後則因低接買盤進場承接，金價反彈回3200美元上方波動，最後報價為3,209.28美元，較上周五最後報價3,236.21美元，下跌26.93美元，跌幅0.83%。

而在國際金市動態上，台銀報告引用美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布資料，2025年4月8日COMEX黃金淨投機多頭部位為200,715口(約741.5公噸)，較前一週(2025年4月1日)淨投機多頭部位238,434口(約624.2公噸)，減少37,719口(-15.82%，約117.3公噸)。

黃金行情出現專家判斷與一般投資人觀感有落差，Kitco News每周黃金調查顯示，黃金交易商、分析師、交易員等共16位專業人士中，其中15位(94%)看多本周金價，1位(6%)認為將橫盤整理，無人看空；另外一般投資人共275位投票結果，189位(69%)看多本周金價，36位(13%)認為將橫盤整理，50位(19%)看空。

而在全球17檔主要黃金ETF持有情形上，2025年4月11日持有增加0.5627公噸，為2,757.3730公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，2024年4月14日持有數量維持不變，為953.15公噸。