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關稅戰不利運輸等但有利餐飲業　法人估美國農畜產品降價在即

▲八方雲集正式進軍美國市場，在南加州工業市開出首家門市，將啟動北美連鎖加盟行動。 （圖/八方雲集提供）

▲八方雲集今年在美國的門市將從10家增至19家。 （圖/八方雲集提供）

記者張佩芬／台北報導

關稅戰有受害族群，相對就有受惠族群，有國內法人今(15)日出報告指出，美國關稅戰受衝擊產業包括製造業、攬貨業、海空運輸業、陸上倉儲業、終端零售業等，但因美國進口到台灣的關稅將會調降，台灣餐飲業將因黃小玉及牛羊豬雞等食材降價而受惠；另因川普強迫各國到美國進行大規模投資，將拉升美國內需，美國餐飲業也將受惠。

這家法人評估，在台灣與美國都有設店的八方雲集(2753)，受惠於美國積極展店及2024年10月牛肉麵得獎效益，營收成長趨勢日益明顯，而台美將在6月底前，針對關稅談判，完成相關協議，台灣為符合美國要求，勢必調降美國出口到台灣的關稅且減少無形障礙。

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台灣目前針對美國進口的稅率：牛肉10%、豬肉12.5%、雞肉20%；玉米、大豆、小麥等農作物3%~6%；未來調降關稅後，美國農產品及畜牧產品大量進入台灣後，台灣整體農產品及畜牧產品價格勢必明顯下降，餐飲業者將受惠。

而川普強迫各國投資美國，則有利於美國餐飲等內需事業。八方雲集2025年美國門市大增，預期將從2024年底的10家，增加至2025年底的19家。

另一方面今年下半年台灣豬價可望回跌。豬肉 佔八方雲集產銷成本超過4成，是最大項的食材成本。政府4年豬場改建計畫，全台養豬量從 高峰減少30萬頭。台灣最大養豬戶台糖，投資 120億元，進行養豬場改建，養豬量大減，2023年僅剩18萬頭，低於正常的33萬頭。台糖豬場改建第1期(6座豬場)，2024年10月完工；第2期(7座豬場)預計2025年6月完工。13座豬場1年可養豬70萬頭；養豬量上升，再加上6個月飼養期，豬肉供給就會大增，可預期今年下半年台灣豬價回落。

八方雲集全台門市逾千家，今年3月營收7.58億元，月增7.80%，年增15.90%，創單月歷史新高；首季營收21.77億元，年增12.97%。食材成本壓低，加上2025年美國門市大增，八方雲集獲利可望長期上升，法人建議「買進」。

關鍵字： 關稅戰不利運輸有利餐飲業法人估美國農畜產品降價

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