快訊／台指期結算台股量縮收跌389.67點　台積電跌22元至855

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（16日）開低走低，遭遇台指期結算，市場忽略台積電（2330）明（17）日法說，加權指數今日終場大跌389.67點，以19468.0點作收，跌幅1.96％，成交量2852.34億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌120.58點開出，指數開低走低，盤中最高達19737.09點，最低19453.14點，終場收在19468.0點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌22元來到855元，跌幅2.51％；鴻海（2317）下跌3.5元至136元；聯發科（2454）下跌20元至1365元；廣達（2382）下跌1元來到227元；長榮（2603）下跌1元至213元。

今天漲幅前5名個股為有成精密（4949）上漲3.55元，漲幅9.93％；寶一（8222）上漲5.4元，漲幅9.93％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.3元，漲幅9.91％；虹光（2380）上漲0.32元，漲幅9.91％；程泰（1583）上漲5.2元，漲幅9.9％。

跌幅前5名個股則為創見（2451）上漲0.1元，漲幅0.1％；堤維西甲特（1522A）上漲0.05元，漲幅0.11％；愛山林（2540）上漲0.1元，漲幅0.12％；新保（9925）上漲0.05元，漲幅0.12％；儒鴻（1476）上漲0.5元，漲幅0.13％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 有成精密（4949） 39.3 ▲3.55 ▲9.93％ 寶一（8222） 59.8 ▲5.4 ▲9.93％ 北極星藥業-KY（6550） 36.6 ▲3.3 ▲9.91％ 虹光（2380） 3.55 ▲0.32 ▲9.91％ 程泰（1583） 57.7 ▲5.2 ▲9.9％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 創見（2451） 96.9 ▲0.1 ▲0.1％ 堤維西甲特（1522A） 47.4 ▲0.05 ▲0.11％ 愛山林（2540） 84.7 ▲0.1 ▲0.12％ 新保（9925） 41.05 ▲0.05 ▲0.12％ 儒鴻（1476） 396.5 ▲0.5 ▲0.13％

資料來源：證交所