快訊／台指期結算台股量縮收跌389.67點　台積電跌22元至855

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（16日）開低走低，遭遇台指期結算，市場忽略台積電（2330）明（17）日法說，加權指數今日終場大跌389.67點，以19468.0點作收，跌幅1.96％，成交量2852.34億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌120.58點開出，指數開低走低，盤中最高達19737.09點，最低19453.14點，終場收在19468.0點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌22元來到855元，跌幅2.51％；鴻海（2317）下跌3.5元至136元；聯發科（2454）下跌20元至1365元；廣達（2382）下跌1元來到227元；長榮（2603）下跌1元至213元。
今天漲幅前5名個股為有成精密（4949）上漲3.55元，漲幅9.93％；寶一（8222）上漲5.4元，漲幅9.93％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.3元，漲幅9.91％；虹光（2380）上漲0.32元，漲幅9.91％；程泰（1583）上漲5.2元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為創見（2451）上漲0.1元，漲幅0.1％；堤維西甲特（1522A）上漲0.05元，漲幅0.11％；愛山林（2540）上漲0.1元，漲幅0.12％；新保（9925）上漲0.05元，漲幅0.12％；儒鴻（1476）上漲0.5元，漲幅0.13％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|有成精密（4949）
|39.3
|▲3.55
|▲9.93％
|寶一（8222）
|59.8
|▲5.4
|▲9.93％
|北極星藥業-KY（6550）
|36.6
|▲3.3
|▲9.91％
|虹光（2380）
|3.55
|▲0.32
|▲9.91％
|程泰（1583）
|57.7
|▲5.2
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|創見（2451）
|96.9
|▲0.1
|▲0.1％
|堤維西甲特（1522A）
|47.4
|▲0.05
|▲0.11％
|愛山林（2540）
|84.7
|▲0.1
|▲0.12％
|新保（9925）
|41.05
|▲0.05
|▲0.12％
|儒鴻（1476）
|396.5
|▲0.5
|▲0.13％
資料來源：證交所
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