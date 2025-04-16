台股只要下跌「就加碼10萬」！他2點分析一定上漲：川普有暗示

▲原PO認為現在是進場的好機會。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

川普關稅戰人心慌慌，股市出現巨大震盪，台盤上周大跌8.31%，今（16日）開低走低，終場大跌389.67點，以19468.0點作收，跌幅1.96%，但有網友樂觀表示，之後的股票一定會上漲，並列出了2個主要原因，看好後續的發展，因此每天砸10萬元進場，「我相信我一定會賺錢出場」。

有網友在PTT發文，「現在應該要大膽買進的時候」，大膽預測股票上漲的機率非常高，第一個原因是，川普的政策變來變去，「他最後一定希望股市狂飆」，而且川普一直有透露訊號，希望大陸國家主席習近平能主動聯絡他，相信兩人最終會找到解決方法，使股市大漲。

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另外一個原因則是「國安基金我們同在」，現在不買股票，未來就會後悔沒有進場，「當然這是我個人的看法」。他透露，最近都是分批進場，只要「綠色」就是進場10萬元，「不知道低點在哪裡，反正我會一直買到沒錢為止」，目前帳面上負3萬1695元，但他相信之後一定會賺錢，笑著出場。

貼文曝光，有網友也是趁現在加碼，「分批買就對了，撿鑽石」、「我跟你一樣，一直加碼，彎腰撿正二」、「買進完全沒問題，不要all in就好」、「我最近也一直買」、「股市長期往上，別被短線急殺洗出場」、「就等川普了，一和談就噴」、「股市長期向上是真，長期持有確實沒有影響」。

但也有網友認為，一切都是未知數，「哇，還真的很大膽，就不怕打第二隻腳」、「你有打電話跟川寶確定過了嗎？」「股市沒有一天是確定的，確定的行情頂多小賺」、「根本不可能永遠買在最低，賣在最高」、「我也是這樣想，但我覺得這樣兩個月內情況還不會明朗，希望原PO能撐住」。