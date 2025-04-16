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中菲行在IATA研討會提出的數位化解決方案　獲頂尖航空專業雜誌肯定

▲中菲行進口團隊於桃園國際機場現場協調，確保緊急貨運的清關與派送效率。（圖／中菲行提供）

▲中菲行的數位化解決方案即時追蹤並掌握貨物的資訊，讓運輸過程無任何延遲。。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

空運業頂尖空運雜誌《Air Cargo News》最新一期對於國際航空運輸協會(IATA)世界貨運研討會(WCS)的專題報導中，我國中菲行的數位化溝通方案獲得肯定。報導中以中菲行為成功案例，展示數位協作如何革新航空貨運業的溝通模式，並強調即時、整合式資料共享的重要性，尤其在電商貨量不斷攀升、業界逐步淘汰舊有系統的背景下更顯關鍵。

根據IATA表示，目前電商貨件已佔航空貨運總量約20%，且這一比例仍在快速成長。為因應市場對更快速、更透明的運輸流程需求，IATA推出了ONE Record貨運數位標準，這是一項基於API的資料共享平台，旨在集中管理資訊、簡化溝通流程。

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中菲行與國泰貨運、傳訊香港(Global Logistics Systems Hong Kong)的合作計畫，成為應用ONE Record的成功案例。在此次專案中，運輸半導體導熱膏過程中使用貨運追蹤裝置，透過ONE Record API進行即時的資料共享。中菲行得以即時追蹤並掌握貨物的資訊，運輸過程無任何延遲。

《Air Cargo News》指出：「ONE Record另一個成功的應用案例，是中菲行、國泰貨運與傳訊香港攜手合作，運輸半導體導熱膏，並透過貨運追蹤裝置與ONE Record API進行即時資料共享，監控貨物狀況。

中菲行能即時存取並監控貨運節點、GPS定位、溫度與濕度等資訊，確保整個運輸過程透明可控。」

報導同時提到：「另一個成功案例是疫苗運輸，透過溫度資料收集器（data loggers）與ONE Record整合，在運輸過程中即時提供貨物狀況更新，確保全程符合運輸要求。相關貨件資訊能讓貨運承攬業者、製藥公司與地勤相關單位同步檢視資料。」

這項專案展現出航空貨運業整體轉向集中化、標準化資料解決方案的趨勢，取代過去以點對點訊息為主的傳統系統。透過ONE Record，貨運承攬業者、航空公司、甚至海關都能共享統一資料，以減少延誤、誤會與重複輸入資料的風險。

此次獲得肯定，也展現出中菲行致力推動數位化物流解決方案的決心，強化供應鏈的可視性、控制與協調。面對日益複雜的物流挑戰，中菲行持續引領創新的解決方案，協助客戶靈活應對未來貨運市場的各種變化。

關鍵字： 中菲行IATA數位化解決方案專業雜誌肯定

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