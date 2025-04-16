可成董事會決議配發下半年現金股利8元　首納女性董事候選人

▲可成科技。（圖／翻攝自可成臉書粉專）

記者高兆麟／綜合報導

可成科技（2474）今日正式公布2025年度董事改選名單。本次提名延續專業、穩健的董事會結構，同時首度納入女性董事候選人，展現公司對於多元治理、永續經營以及企業社會責任的深度承諾。此次董事候選人共7名，橫跨電子製造、傳產經營、財稅規劃以及高科技產業鏈，將為可成未來轉型升級與全球布局注入更多元的治理觀點與戰略動能，更有助於可成在面對全球貿易政策震盪與市場變局加劇的環境中，進一步強化決策多元性與韌性，打造穩健領航的治理團隊。

在川普高關稅風暴橫掃全球，世界貿易秩序瀕於瓦解，經濟邏輯無所適從的危疑時刻，可成董事會於今日決議配發下半年現金股利8元（全年合計15.5元），配息率接近80%，加上年初完成的庫藏股買回60.9億元，等同2024年回饋股東近164億元。今日董事會亦決議買回庫藏股(預定買回3,300萬股，價格區間138元-307元)，再次展現公司捍衛股東權益的決心。

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可成科技表示，未來公司將持續以「高階製造 × 綠色永續 × 多元治理」為三大核心，穩健推進國際競爭力與企業價值的雙軸成長。面對近期關稅政策動盪、匯率劇烈波動等全球經貿環境的不確定性，可成亦同步強化現金流管理、優化資本支出配置，展現財務紀律與風險韌性，為公司長遠發展與股東權益打造更穩固的護城河。

此次董事候選人之一，由永昱投資提名的郭素惠，是可成自創立以來首位女性董事候選人，象徵公司董事會向性別多元與決策多元化邁出關鍵一步。可成表示，郭素惠具備扎實的產業與經營經驗，現任威致鋼鐵董事長兼總經理，並擔任台南產業社團—「億載會」會長，長期致力於區域產業串連與地方創生，對於實體經濟與社會責任議題具有高度參與及實務洞察。她的加入，除可強化董事會在永續治理與地區社會影響力等面向的決策厚度，也彰顯可成對女性領導力與多元價值的尊重與實踐。

本次董事候選人包含可成科技董事長洪水樹、總經理洪天賜，兩人長期深耕金屬精密加工與電子製造領域，帶領可成發展成為全球知名的精密機殼與金屬機構件大廠，並於電子產品製造，包括消費性電子、手機與筆電等領域建立技術與市占優勢。洪水樹同時擔任仁寶電腦獨立董事、凱怡投資董事長，展現跨界經營與資本運作能力。

董事候選人雷孟桓為醫學專業背景，曾任台大醫院主治醫師及羅東博愛醫院副院長，現為可成董事及羅東博愛醫院決策委員，具備醫療決策與公益治理經驗，以及深厚的醫界人脈網絡。可成近年來已開始將經營觸角由資通訊產業延伸至高階精密醫材領域，雷孟桓作為董事會的一員，協助董事會從醫療場域角度評估產品導入與合作機制，將有助於公司在高階醫材領域建立實務導向的切入策略，並於永續治理與社會價值創造等方面持續精進。

獨立董事方面，提名人選均具備高度專業性與跨產業治理經驗。曾文哲擁有成功大學高階管理碩士學位，曾任勤業眾信會計師事務所稅務部執行副總，並擔任多家上市公司獨立董事與審計、薪酬委員，深諳財稅法規與內稽內控，其專業對可成在轉型階段中維持財務紀律、回應投資人關注以及提升治理效率，具有實質貢獻。

梁從主為美國密蘇里大學電機博士，曾任成功大學電機資訊學院副院長，現任成功大學特聘教授，並擔任國科會電力學門召集人。梁從主先生熟稔前瞻科技發展趨勢與跨領域技術應用，具深厚科技背景與學術產業連結經驗，有助於提升可成先進技術視野與長期研發策略，並協助引進相關產學合作與人才，強化創新動能。

詹文雄畢業於成功大學航空太空工程學系及國立台灣大學國際企業研究所，具備國際資本市場及高科技產業背景，曾任國票華頓投信副總，現為新應材董事長兼執行長，亦為多家科技公司董事及獨立董事。詹文雄先生在科技產業、企業併購、創業投資等領域擁有20餘年深厚經驗，熟悉半導體與材料產業鏈，將協助可成在轉型升級與跨國布局中掌握機會。