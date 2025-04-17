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獨家／四大國際港總經理首次同時換人　後續異動接班梯隊將浮出檯面

▲左為行政院核定的高雄港務分公司總經理王派峰；右為台中港務分公司總經理林春福。（圖／港務公司）

▲左為行政院核定的高雄港務分公司總經理王派峰；右為台中港務分公司總經理林春福。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

行政院昨(16)核定我國四大國際商港的新任總經理人選，高雄港務分公司總經理將由花蓮港總經理王派峰接掌，基隆港務分公司由副總經理宋進益暫代總經理、台中港務分公司由總公司研究員林春福接掌，花蓮港港務分公司總經理由總公司研究員蘇建榮接掌，另牽動四位高階異動。由於其中7人都是在1到4年左右就屆滿退休年齡，後續異動接班梯隊就會浮現。

這次異動創下四港同時更換局長或總經理的紀錄，但也是醞釀了約10個月才出爐的名單。台灣港務公司台中港務分公司總經理陳榮聰去年上半年因健康因素提出7月卸下總經理職務請求，之後由副總經理陳中龍暫代總經理；接著8月總公司總經理陳劭良因個人因素卸下總經理職務，遺缺由高雄港務分公司總經理王景榮升任並暫兼原職，港務公司曾經報過接班人選，但因交通部接連換了兩任部長，全案遭到拖延。

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這次的異動基隆港務分公司總經理高傳凱調任總公司行政副總，行政副總盧展猷轉任總公司高級研究員，助理副總經理兼高雄分公司副總經理，張展榮升任總公司業務副總經理，總公司業務副總鄭淑惠轉任總公司高級研究員兼台灣港勤公司總經理。

▲左為行政院核定的花蓮港務分公司總經理蘇建榮；右為基隆港務分公司代總經理宋益進。（圖／港務公司）

▲左為行政院核定的花蓮港務分公司總經理蘇建榮；右為基隆港務分公司代總經理宋益進。（圖／港務公司）

這次異動當中，民國61年生的蘇建榮是最年輕的一位，另七位1-4年間就會陸續達到退休年齡，因此下一波的人事異動，接班梯隊就會浮現。

這次異動的八名高階主管，有七位都是從港務公司基層做起，最大港高雄港務分公司總經理王派峰是國立台灣大學商學系畢業，在鐵路局做過10年的財務工作，在轉任交通部財務6年多後，調往當時的基隆港務局擔任會計室主任，之後擔任業務處長、高雄分公司港務長、總公司助理副總經理、行政副總。

林春福是國立交通大學交通運輸研究所碩士，擔任過台中分公司港務長、助理副總經理、研究委員；蘇建榮國立成功大學交通管理(科學)學系碩士，UNESCOIHE(荷蘭國際水利工程環境工程學院)海岸工程及港埠發展碩士，擔任過高雄分公司港務長、助理副總經理兼任高雄分公司副總經理、助理副總經理；宋進益國立台灣海洋大學航運管理學系碩士，擔任過高雄分公司港務長、基隆分公司港務長、助理副總經理兼任基隆分公司副總經理。

據透露，原先基隆港務分公司總經理人選是盧展猷，他擔任過基隆港務局棧埠管理處處長、高雄分公司副總經理、花蓮分公司總經理、台中分公司總經理，2022年一家人才在高雄團聚，因此向上級請求取消新派任，留在高雄總公司擔任高級研究員。

港務公司預計本月28日召開臨時董事會，通過這次人事案，八個人的新職務將同日生效。

關鍵字： 四大國際港總經理首次同時換人後續異動接班梯隊

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