H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元　華爾街憂破壞性更勝預期

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國突然加緊輝達（NVIDIA）銷往中國H20晶片管制，輝達股價在16日遭遇猛烈拋售，盤中一度暴跌10%，收盤大跌6.9%，創下1月以來最大單日跌幅，市值一夜之間蒸發超1800億美元，華爾街憂心新規定是對輝達等晶片大廠掛起來禁止進人中國的牌子，破壞性恐更勝預期。

根據《investopedia》報導，摩根士丹利分析師16日下調了對輝達 ( NVIDIA ) 的收入預測，理由是擔心新的對中國的晶片出口限制「比預期的更具破壞性」。

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分析師表示，在美國政府告知NVIDIA需要獲得聯邦出口許可證才能向中國銷售H20 晶片後，他們預計未來幾季NVIDIA 的資料中心收入將下降8%至9%。

《彭博》報導，Wedbush 證券高級股票研究分析師 Dan Ives指出，「這是白宮發出的警告，現在對輝達和其他科技公司掛起了禁止進入中國的牌子」。

景順資產管理公司 (Invesco Asset Management) 全球市場策略師Tomo Kinoshita表示，H20限制政策是出於對中國在電子行業崛起的擔憂，從這個意義上講，它很可能成為一項永久性政策， 預計這將對半導體供應鏈產生重大負面影響。

《彭博》產業研究分析師 Kunjan Sobhani 和 Oscar Hernandez Tejada 在一份報告中表示，如果H20新規措施持續下去，輝達在中國的資料中心可能會回落至H20 量產前、2024 年初的水平。

H20 晶片原為輝達因應 2022 年美國對華高階晶片禁令後所推出的「合規版本」，規格略低於 A100 與 H100 等旗艦 AI 晶片，《華爾街日報》報導稱，分析師表示，在截至 1 月的財年中，輝達銷售了價值約 120 億美元的 H20，約佔該公司中國銷售額的 70%。