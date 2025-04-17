智慧顯示器展　由元太、錼創等指標性大廠露臉

本次Touch Taiwan 2025系列展主要聚焦在電子紙、MicroLED及面板級封裝技術，由元太、錼創等指標性大廠領軍，展現台灣在半導體產業的堅強實力。

圖／先探投資週刊 文／莊家源

今年度Touch Taiwan 2025系列展於四月十六日至十八日盛大開展，今年展覽全面聚焦ＡＩ、電子紙應用、MicroLED與面板級封裝技術，串聯「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」三大展覽區域，集結十個國家三二八家指標廠商，共有九二○個攤位，參與廠商包括友達、群創、元太、康寧（Corning）、默克（Merck）、富采、錼創科技ＫＹ、誠美材、明基材、台達電與漢民集團等指標性企業。

今年在展區內首度打造「電子紙應用專區」，邀請國內電子紙產業鏈的指標性廠商參展，集結全球電子紙產業上中下游供應鏈，包括ＴＦＴ背板、電子紙模組、零售系統整合、大尺寸看板整合、顯示驅動ＩＣ設計等三九家廠商。

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元太新電子紙技術亮相

電子紙龍頭廠元太的全新突破性全彩電子紙技術E Ink Marquee首度於Touch Taiwan 2025亮相，E Ink Marquee採用全新四色粒子顯示系統，展現更鮮明的色彩效果，並支援寬溫操作範圍，專為戶外及數位家外廣告看板應用而設計，相較於傳統ＬＣＤ或ＬＥＤ顯示器，可在無需冷卻系統的情況下運作，大幅降低系統成本，為戶外場域提供更具效益的顯示解決方案。

近期元太與瑞昱攜手推出第二代整合系統於面板基板（System on Panel）的ＥＳＬ示範設計，有別於上一代產品，新款設計透過更高效的電路布局與傳輸線設計，提升了整體效率，使訊號傳輸距離接近傳統的貨架標籤，已具足商業上應用的特性，同時透過ＲＦ晶片整合於二．六六吋電子紙顯示器的玻璃基板上，取代了傳統的打線接合（Wire Bonding）封裝，有效減少材料使用，使產品體積變小，亦能減少製造流程，實現更高效益、更環保的電子紙顯示解決方案。

根據CINNO Research旗下ePaper Insight最新統計，去年全球電子紙終端產品出貨量突破三．八億台、年增二二％，整體市場規模來到五二．三億美元、年增二二．五％，其中電子紙終端產品出貨量最大的貢獻來自於電子貨架標籤（ＥＳＬ），去年ＥＳＬ出貨量達三．六六億片，近六年的複合年均成長率達三七％，展現出電子紙產業快速成長的潛力。

受到全球ＥＳＧ永續發展趨勢帶動，美國零售業者沃爾瑪（Walmart）帶頭導入ＥＳＬ，電子紙需求與日俱增高漲，由於電子紙具備省電、低碳的優勢，使電子紙平板、電子貨架標籤、電子筆記本等產品快速滲透至消費和商用市場。研究機構Mordor Intelligence預估，今年全球ＥＳＬ市場規模約十九．七億美元，預計到二○三○年將成長至三七．八億美元，複合年均成長率達十三．九％，隨著電子紙技術更加成熟，與零售業數位轉型，ＥＳＬ正逐步取代傳統紙本貨架標籤，成為零售門市高效管理的重要工具，再加上電子紙的彩色化與大尺寸化成為趨勢，吸引越來越多供應鏈及系統整合夥伴積極投入，共同拓展全球電子紙市場。（全文未完）

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