斥詐風雲論壇「面對詐騙冷靜求證」　金管會全力攔阻不法金流

▲金融監督管理委員會副主任委員陳彥良出席2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳詩璧／台北報導

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良出席2025年ETtoday斥詐風雲論壇，在台上演講時特別提醒民眾，面對假訊息千萬要冷靜，要求證。金管會攔阻不法金流之外，也和警政、司法、金融及數發部一起來聯防阻詐。

「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」集結多位政、產、研界代表發表專題演講，針對目前最受關注的政策佈局、資產防護、假訊息查核與詐騙手法拆解等面向，進行深入解析。金管會副主委陳彥良在演講一開始就提到，聯想到華山論劍智者勝的論點，也就是說在面對詐團時要以智不以利。他更引用金庸《倚天屠龍記》中提到「他強任他強 清風拂山崗」，面對詐騙或假訊息時，第一要冷靜再查證。

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陳彥良也說，金管會在阻詐裡頭扮演的角色是攔阻不法金流，督導金融機構透過科技方式協力在臨櫃阻詐。其中科技阻詐最主要透過AI，舉例來說，台北富邦銀行的鷹眼聯盟，目前有36家金融機構參與，中信商銀的神盾系統和國泰世華的國泰盾，這些是目前的阻詐平台。



另外，陳彥良也引用《共同社》報導，提到日本大阪府議會於2025年3月24日通過修正條例，為全日本首次由地方政府主導立法，強制禁止在ATM前講電話。

陳彥良也提到指定帳戶灰名單建立，這可以阻斷金流，未來也將控管高風險帳戶，例如失蹤人口、外籍人士等，其中外籍人士也建構了外籍人士入出境資料好來管控高風險族群。而對於虛擬資產商，均應辦理洗錢防制登記，這在未來將制定專法。金管會和警政、司法、金融及數發部結合聯防阻詐。

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）