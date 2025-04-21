「一年3次長退休很恐怖」　業界憂賴政府關稅談判

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝等政府官員，出席17日工總的會員大會，工總理事長潘俊榮到門口迎接。（圖／黃威彬攝）

圖文／CTWANT

「我昨天參加一個座談會，本來題目是講永續經營的，結果大家都在講川普的關稅。」一與會業者跟CTWANT記者說，「現在大家恐怕都得了川普焦慮症。」全國工業總會4月17日的會員代表大會，出現160個產業代表擠爆的大場面，更顯明台灣大廠、小廠的集體焦慮。

美國總統川普關稅戰方興未艾，包括美國華爾街日報、英國金融時報等都提到，此次對台灣的衝擊很大，因為台灣是出口型經濟，且以電子業為主；然而川普4月2日宣布關稅前夕，台灣行政院長卓榮泰一席「安心睡覺」說，加上後續慢好多拍的發言與軟弱的接招，讓不少業者驚覺，在此國難當頭的重要時刻，賴政府的決策討論竟然限縮在「綠色小圈圈內」，沒有廣納意見，才會如此行差踏錯。

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台灣企業主的集體焦慮，在4月17日台北國際會議中心的全國工業總會的會員代表大會中上演，大會原定2點半開場，但2點前就已經坐滿，連走道都額外加上椅子、座無虛席，甚至還有一票人卡在會場外進不來。

「我在這邊30年，沒有看過代表大會有這麼多人參加！」工總理事長潘俊榮興奮地說，總計超過160個產業工會的理事長們出席，全衝著行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部次長等親自到場，想趁機向政府建言。

潘俊榮把握機會，在台上與政府示好，提到「現在正是產官學共同合作的時候，尤其川普是商人，談判應試著找商人加入，也會更了解川普的想法，工總就有許多優秀的談判人才」，他一連推薦了很多人，包括有對共產黨談判經驗的台商、在美國居住多年的企業家，希望加入政府決策圈、讓台灣談判團隊陣容更強大。

卓榮泰的回應是「行政院現在要組的談判團隊，人選一定是最高機密，不可以公開名單」，等於給了個軟釘子。

CTWANT記者現場觀察，這一行官員浩浩蕩蕩地來，講稿內容仍是連日在立法院答詢內容，沒有新意，且讀完稿子後就說要離席、沒有與業者對話，現場一陣驚呼，左顧右盼問「這樣就結束了嗎」，原本滿座的企業主們，不少失望地起身走人，接下來的鴻海董事長劉揚偉演講、會員大會議程都沒心情聽了。

記者追上一位知名產業龍頭大老，問政府是否有探詢過他的意見時，「沒有，我不是他們理想的人。」他丟下這句、頭也不回地走了。

▲美國總統川普在共和黨眾議院全國委員會（NRCC）晚宴上得意洋洋談關稅政策，「這些國家正在打電話給我們，kissing my ass」。（圖／路透）

「民進黨有自己的智庫，像是新境界、台灣智庫、新台灣國策智庫，就以前凱達格蘭基金會那些，不像其他的智庫，有藍有綠。」一名支持目前親美作法的學者跟CTWANT記者私下聊天時，不經意地脫口而出。

農曆春節前，CTWANT記者在一場小型的座談會上，聽到許多財經智庫與產業大老在討論川普個性、並預測新政策，跟現在狀態非常接近，2個月後，這些聲音明顯地沒有反映在政府決策內。

「現在政府的問題是，過去比較熟的美國管道，都是老一派民主黨的人，在川普這邊完全沒有布局，加上川普上任後把不聽話的官員都辭掉了，專業財經官員都變成外圍，我之前跟美國智庫的老朋友私下聊天，他說他幫不了我們了，也很擔心台灣政府找錯人，但目前似乎也沒有突破口。」一個長期在第一線與美方交涉的研究員跟CTWANT記者說，而他所處這家智庫就是被視被「有藍有綠」的機構。

這位研究員憂心地說，產業有「非紅供應鏈」，政府決策團隊則是「非綠不可」，這樣偏聽的狀況，恐導致誤判。

▲行政院長卓榮泰13日出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會台北場，表示因應美國關稅衝擊，政府會帶領大家，走向南向、走向美國、脫離中國。（圖／中時報系資料照）

「經濟部在一年內，出現3位次長陸續辦理退休的狀況，這非常恐怖」一位在兩岸交流扮演重要角色的科技界「老兵」跟CTWANT記者說，現在的國際政治局勢真的很難，但執政黨長期不重視文官養成，導致現在無人可用，外交、經貿談判的人出現斷層，甚至連平時的資訊蒐集都不及格。

他說，先前有家電子廠邀請某位美國業者來台談生意，那個人其實就是川普身邊的第一圈特權人士，但一直到離開台灣，台灣政府都沒掌握到情報。這位大老聊了半天，像是突然想起來說「千萬不要說是我說的，我答應老婆了，絕對不要惹麻煩。」

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