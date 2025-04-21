ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「一年3次長退休很恐怖」　業界憂賴政府關稅談判

行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝等政府官員，出席17日工總的會員大會，工總理事長潘俊榮到門口迎接。（圖／黃威彬攝）

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝等政府官員，出席17日工總的會員大會，工總理事長潘俊榮到門口迎接。（圖／黃威彬攝）

圖文／CTWANT

「我昨天參加一個座談會，本來題目是講永續經營的，結果大家都在講川普的關稅。」一與會業者跟CTWANT記者說，「現在大家恐怕都得了川普焦慮症。」全國工業總會4月17日的會員代表大會，出現160個產業代表擠爆的大場面，更顯明台灣大廠、小廠的集體焦慮。

美國總統川普關稅戰方興未艾，包括美國華爾街日報、英國金融時報等都提到，此次對台灣的衝擊很大，因為台灣是出口型經濟，且以電子業為主；然而川普4月2日宣布關稅前夕，台灣行政院長卓榮泰一席「安心睡覺」說，加上後續慢好多拍的發言與軟弱的接招，讓不少業者驚覺，在此國難當頭的重要時刻，賴政府的決策討論竟然限縮在「綠色小圈圈內」，沒有廣納意見，才會如此行差踏錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣企業主的集體焦慮，在4月17日台北國際會議中心的全國工業總會的會員代表大會中上演，大會原定2點半開場，但2點前就已經坐滿，連走道都額外加上椅子、座無虛席，甚至還有一票人卡在會場外進不來。

「我在這邊30年，沒有看過代表大會有這麼多人參加！」工總理事長潘俊榮興奮地說，總計超過160個產業工會的理事長們出席，全衝著行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部次長等親自到場，想趁機向政府建言。

潘俊榮把握機會，在台上與政府示好，提到「現在正是產官學共同合作的時候，尤其川普是商人，談判應試著找商人加入，也會更了解川普的想法，工總就有許多優秀的談判人才」，他一連推薦了很多人，包括有對共產黨談判經驗的台商、在美國居住多年的企業家，希望加入政府決策圈、讓台灣談判團隊陣容更強大。

卓榮泰的回應是「行政院現在要組的談判團隊，人選一定是最高機密，不可以公開名單」，等於給了個軟釘子。

CTWANT記者現場觀察，這一行官員浩浩蕩蕩地來，講稿內容仍是連日在立法院答詢內容，沒有新意，且讀完稿子後就說要離席、沒有與業者對話，現場一陣驚呼，左顧右盼問「這樣就結束了嗎」，原本滿座的企業主們，不少失望地起身走人，接下來的鴻海董事長劉揚偉演講、會員大會議程都沒心情聽了。

記者追上一位知名產業龍頭大老，問政府是否有探詢過他的意見時，「沒有，我不是他們理想的人。」他丟下這句、頭也不回地走了。

美國總統川普在共和黨眾議院全國委員會（NRCC）晚宴上得意洋洋談關稅政策，「這些國家正在打電話給我們，kissing my ass」。（圖／路透） 

▲美國總統川普在共和黨眾議院全國委員會（NRCC）晚宴上得意洋洋談關稅政策，「這些國家正在打電話給我們，kissing my ass」。（圖／路透） 

「民進黨有自己的智庫，像是新境界、台灣智庫、新台灣國策智庫，就以前凱達格蘭基金會那些，不像其他的智庫，有藍有綠。」一名支持目前親美作法的學者跟CTWANT記者私下聊天時，不經意地脫口而出。

農曆春節前，CTWANT記者在一場小型的座談會上，聽到許多財經智庫與產業大老在討論川普個性、並預測新政策，跟現在狀態非常接近，2個月後，這些聲音明顯地沒有反映在政府決策內。

「現在政府的問題是，過去比較熟的美國管道，都是老一派民主黨的人，在川普這邊完全沒有布局，加上川普上任後把不聽話的官員都辭掉了，專業財經官員都變成外圍，我之前跟美國智庫的老朋友私下聊天，他說他幫不了我們了，也很擔心台灣政府找錯人，但目前似乎也沒有突破口。」一個長期在第一線與美方交涉的研究員跟CTWANT記者說，而他所處這家智庫就是被視被「有藍有綠」的機構。

這位研究員憂心地說，產業有「非紅供應鏈」，政府決策團隊則是「非綠不可」，這樣偏聽的狀況，恐導致誤判。

行政院長卓榮泰13日出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會台北場，表示因應美國關稅衝擊，政府會帶領大家，走向南向、走向美國、脫離中國。（圖／報系資料照）

▲行政院長卓榮泰13日出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會台北場，表示因應美國關稅衝擊，政府會帶領大家，走向南向、走向美國、脫離中國。（圖／中時報系資料照）

「經濟部在一年內，出現3位次長陸續辦理退休的狀況，這非常恐怖」一位在兩岸交流扮演重要角色的科技界「老兵」跟CTWANT記者說，現在的國際政治局勢真的很難，但執政黨長期不重視文官養成，導致現在無人可用，外交、經貿談判的人出現斷層，甚至連平時的資訊蒐集都不及格。

他說，先前有家電子廠邀請某位美國業者來台談生意，那個人其實就是川普身邊的第一圈特權人士，但一直到離開台灣，台灣政府都沒掌握到情報。這位大老聊了半天，像是突然想起來說「千萬不要說是我說的，我答應老婆了，絕對不要惹麻煩。」

延伸閱讀
川普焦慮症1／全球政要急尋盟友＋科技大咖來台拔樁　台廠傻眼：執政黨還在吵大罷免
血汗大愛1／大愛劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

推薦閱讀

哈日族揪心！日圓飆「0.2346」逾3年最苦　10萬台幣少換6萬日圓

哈日族揪心！日圓飆「0.2346」逾3年最苦　10萬台幣少換6萬日圓

哈日族揪心！日圓強升，台銀今（21）日外匯牌告價直線上衝，第1盤就掛出「0.2342」直奔去年8月5日盤中高點，開盤12分鐘內再「連3跳」，一路衝破0.2343、0.2344兩價位，暫報0.2345，換算10萬台幣少換6萬日圓，為台幣換匯逾3年來最難討便宜的一天。

2025-04-21 09:30
川普關稅戰近8成民眾憂影響工作　AI職缺逆勢年增11％

川普關稅戰近8成民眾憂影響工作　AI職缺逆勢年增11％

全球壟罩在川普關稅政策的陰霾，超微（AMD）董事長蘇姿丰旋風訪台，除了表示超微一直積極與美國政府、客戶及供應鏈夥伴溝通外，更點評DeepSeek出現後使用AI的應用發展加快。面對市場高速變化，加速推升各行業AI人才需求，人力銀行調查，AI工作機會年增11％，相關職缺逆勢成長；另有近8成民眾擔憂關稅戰會影響工作，考慮兼職或考取專業證照。

2025-04-21 11:00
川普關稅害的！民眾看淡股、房市　逾6成認今年GDP不保3

川普關稅害的！民眾看淡股、房市　逾6成認今年GDP不保3

受到川普對等關稅政策衝擊影響，國泰金4月國民經濟信心調查顯示，逾 6 成民眾預估 2025 年經濟成長率不保3，民眾樂觀指數下降至-44.5，展望樂觀指數亦走弱至-41.3，同步呈現較大幅度的下滑，大額消費意願指數下降至-1.1，耐久財消費意願指數走低至-18.3，顯示民眾消費意願同步受到衝擊。在民眾看淡未來6個月房價漲幅下，買房意願下跌至-50.3，賣房意願則下降至-20.3，買賣房意願皆走弱。

2025-04-21 11:01
台積電美國廠去年虧損143億元　創赴美設廠後新高

台積電美國廠去年虧損143億元　創赴美設廠後新高

在台積電（2330）最新的股東會年報中，台積電也揭露海外廠的盈虧情形，其中，美國亞利桑那州新廠可說是最燒錢的海外廠，去年就認列虧損近143億，日本廠則認列超過43億元虧損，歐洲則是虧損5億，不過中國南京廠去年則是大賺近260億元。

2025-04-21 10:45
台股盤中殺逾274點拉回　一表看懂指數大跌2成後進場戰蹟

台股盤中殺逾274點拉回　一表看懂指數大跌2成後進場戰蹟

受到美國對等關稅措施震撼彈的影響，近日台股走勢動盪，加權指數跌破2萬點大關，期間最低更來到17391點，跌幅最深接近2成。過往在逢重大利空而重挫時，修復能力佳，回檔之際不失為中長線布局契機，根據統計，在金融海嘯後聯準會將升息，油價崩跌引發景氣擔憂之時進場投資，後半年總報酬表現近7.5%、後一年近20.9%，又或是先前新冠肺炎疫情肆虐，致使台股大跌，當時進場布局後半年總報酬近37.8%、後一年達73.8%，可見股市修正整理之際也是適宜主動出擊、把握中長期機會之時。

2025-04-21 10:00
51檔股東會上車倒數計時一表看　3家開放零股換紀念品

51檔股東會上車倒數計時一表看　3家開放零股換紀念品

股東會旺季來臨，51檔上市櫃公司股東會最後買進日落在4月底前，其中有39家集中於4月23日前要買進，據業者公告，僅3家開放零股寄單，股民下單交易前可以留意。

2025-04-21 06:00
散裝船跑美國多數免港口費　大陸Q1創32年新低的散裝船訂單有望回籠

散裝船跑美國多數免港口費　大陸Q1創32年新低的散裝船訂單有望回籠

美國貿易代表辦公室(USTR)17日公布的對中國大陸製造船舶額收取的港口費辦法中規定，空船抵美載運美國出口貨物不需繳港口費，裕民航運高階指出，為了照顧美國出口商與中小型港口業務，這項豁免囊括了絕大多數到美國裝載美國出口穀物與礦產的散裝船，另8萬噸以下船舶傳出也在豁免之列。

2025-04-20 22:54
快訊／台積電跌7元至843　台股跌近百點

快訊／台積電跌7元至843　台股跌近百點

美股走弱，台股今（21）日同步弱勢表現，台積電開盤跌7元至843元，台股跌98.77點至19296.26點。

2025-04-21 09:02
中信銀強化行動銀行設備認證　5／19起祭3大調整

中信銀強化行動銀行設備認證　5／19起祭3大調整

為提供安全的交易服務，中信銀宣布將分階段將調整設備認證功能，並修訂「中國信託商業銀行行動銀行設備認證服務使用條款」，祭出3大調整，為行動銀行業務嚴加把關。

2025-04-21 00:36
貿易戰＋輝達禁令來襲　雙鴻、健策散熱族群首當其衝

貿易戰＋輝達禁令來襲　雙鴻、健策散熱族群首當其衝

貿易戰與輝達禁令推升提前拉貨潮，企業營收短期亮眼，但真實需求未明。台廠出口與散熱族群面臨雙重風險，投資人須審慎因應。

2025-04-20 15:54

讀者迴響

熱門新聞

313萬存股族嗨領！10檔金融股東會紀念品一表看　6金控開獎

哈日族揪心！日圓飆「0.2346」逾3年最苦　10萬台幣少換6萬日圓

光陽內鬥6天落幕　關鍵原因曝光

51檔股東會上車倒數計時一表看　3家開放零股換紀念品

悠遊三大電子票證聯名信用卡沒嗶就停權　4銀行實施

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

中信銀強化行動銀行設備認證　5／19起祭3大調整

台股盤中殺逾274點拉回　一表看懂指數大跌2成後進場戰蹟

台積電美國廠去年虧損143億元　創赴美設廠後新高

散裝船跑美國多數免港口費　大陸Q1創32年新低的散裝船訂單有望回籠

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366