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吉晟生技與韓國DuChembio合作　簽署帕金森氏症用藥技轉協定

▲▼吉晟生技董事長楊朝堂。（圖／記者高兆麟攝）

▲吉晟生技董事長楊朝堂。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

吉晟生技（7762）今日表示，將與韓國放射性藥物公司DuChembio Co., Ltd. 簽署技術轉讓協定，以開發、製造和銷售用於帕金森氏症診斷的 PET 放射性藥物18F-FP-CIT，根據該協定，吉晟生技將負責該藥品在台上市的全部流程（包括臨床試驗）到按照 GMP 標準生產、分銷和銷售藥品的整個過程。

根據台灣健保局統計，截至2021年，台灣帕金森氏症患者總數達77,428人，每年新增患者超過11,000人，預估今年台灣帕金森氏症患者人數將突破10萬人。

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18F-FP-CIT 是一種能夠透過測量大腦紋狀體內多巴胺轉運體（DAT）密度，協助診斷帕金森氏症的放射性藥物。與現有診斷劑相比，其具有更高的結合專一性與影像對比度，能夠在症狀出現前就偵測黑質-紋狀體通路中的細微退化變化，因此在帕金森氏症診斷方面具有顯著效果。隨著需求的提升，預期這類先進的神經影像診斷技術將受到更多關注。

在韓國所進行的上市後監測（PMS）中，針對超過 3,000名患者的研究證實了該藥品的安全性與診斷準確性，自核准以來，累計已使用超過125,000劑次，幾乎成為韓國臨床現場進行帕金森氏症影像診斷的標準藥物。

DuChemBio 計畫基於 18F-FP-CIT 經過驗證的診斷效能，向吉晟生技提供適用於 GMP 生產的優化前驅物、冷劑組與卡匣，同時提供技術轉移所需的專業知識與當地人員訓練，確保從產品製造到品質管理及批次放行測試等流程皆能順利進行。

吉晟生技總經理林亮光表示：「很高興能與 DuChemBio 合作，將優秀的 18F-FP-CIT 引進台灣市場。這不僅能強化我們公司在腦部疾病產品線的佈局，更重要的是讓台灣患者能有機會獲得更準確的帕金森氏症診斷與適當的治療。」

DuChemBio 執行長金相佑則表示：「這次的合作夥伴關係，是我們將診斷平台拓展至全球市場的重要進展，亦是我們實現讓全球患者能使用創新分子影像放射性藥物目標的重大一步。」

關鍵字： 吉晟生技

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