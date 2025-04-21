大阪世博估吸引2800萬人次、創2.9兆日圓經濟效益　大屋根考慮長期保留

▲大屋根考慮長期保留。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／綜合報導

2025年世界博覽會主辦單位萬博協會今(21)日宣布，本月13日開幕的大阪世博在20日開幕第6天，總入場人數已經突破70萬人，目前還有四個館未完成，預計要1-2個月才會全開。大阪府估計6個月展出可以吸引2800萬人次觀展，其中國外旅客估350萬人次，預估創造2兆9千億日圓經濟效益，世博現址未來北邊會開發為綜合娛樂中心，包括賭場、飯店、百貨、國際會議中心與活動中心等。

原規劃要做回收的世博會地標「大屋根」，大阪府觀光局經營企畫部田中 嘉一透露，因各方強烈建議，考慮要長期保留。由建築師藤本壯介擔任主設計的圓環廊道「大屋根」，高12公尺(外側達20公尺)、直徑寬615公尺，總面積達6萬平方公尺，由杉木和柏木建造，是世界最大木造建築，讓每位走入博覽會的人們，感受一下日式建築的絕技工法。

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▲世博IA推進室部長井村 悟朗(右)出示讓他心動的台灣的TECH WORLD館未來劇場，左為大阪府觀光局經營企畫部田中 嘉一。（圖／記者張佩芬攝）

田中 嘉一表示，2025年日本國際博覽會主題是設計充滿生命光輝的未來社會，展出將成為全世界匯聚一「地」的機會。目的在於以本次世博會為契機,讓全球的多元價值觀互相交流促進全新的連結與創造,藉由度過全球危機、守護每一個人的生命、重新找出生命的本質與生存方式，向全世界展現邁向未來的希望。

世博IR推進室部長井村 悟朗表示，他已經參觀過20個館，最喜歡台灣的TECH WORLD館，已經造訪過兩次，對於台灣半導體利用在IC做出的圖像非常驚豔；戴上可以智能手環觀賞台灣風景，感測到自己最心動的台中草悟道、科學博物館、台北賓館等。