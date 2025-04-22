川普關稅攪局數據出爐！　全球經濟「金絲雀」韓國貿易拉警報

▲美國總統川普（圖）宣布對等關稅，韓國4月出口翻黑。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普關稅壓力打亂各國出口腳步，韓國海關總署公告4月前20天出口總額年減5.2%，與3月出口年增5.5%形成強烈對比，另因整體進口減少了11.8%，導致貿易逆差達到1億美元。

韓國並被經濟學家視為全球經濟的金絲雀，除長期與美、中、日等世界大型經濟體保有密切的聯絡，韓國是全球主要國家中最快揭露上月經濟資料的國家，由於時效與預示性的關聯緊密，因此常常成為全球學者的關注重點。

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《彭博社》報導，川普在3月份對金屬進口提高關稅後，本月早些時候對汽車進口徵收了25%的關稅，並對所有其他出貨徵收了10%的稅。出口勢頭放緩凸顯了川普保護主義政策對韓國出口驅動經濟的風險。

報導引述韓國官員說法，指韓國希望在與美國的談判中達成一項“大”交易，但由於他們準備在6月3日選舉該國下一任領導人，因此尚不清楚協議能多快達成。

韓國是美國的第六大貿易夥伴，該亞洲國家的貿易順差從2024年上一年的約25%增長到約557億美元，這是川普在決定所謂的「互惠關稅」時關注的一個因素。

根據韓國政府數據，汽車關稅對韓國汽車製造商構成了真正的威脅，因為美國佔韓國2024年價值708億美元的汽車出口的近一半。汽車和汽車零部件是韓國對美國出口的最大項目之一。

如果川普政府決定推進對半導體進口徵收關稅的計劃，可能會進一步損害韓國這個以出口為導向的經濟支柱產業。

韓國央行已先向外示警，認為由於美國貿易政策和國內政治不確定性的影響，增長比預期的更為疲弱，經濟可能在第一季度出現負增長。