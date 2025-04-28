以哈停火如果達成協議　貨櫃船估花2-4個月重返紅海

▲以哈停火估計貨櫃船公司約需花2-4個月讓船隻逐艘重返紅海。船。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

巴勒斯坦組織哈瑪斯26日對外公布新提案，擬一次釋放所有遭囚人質，換取與以色列停火5年，以作為朝向更長久停火邁進的第一步，結束在加薩走廊長達18個月的以哈戰爭。對此陽明海運總經理白崑榮表示，如果以哈停火，胡塞也停止攻擊商船，估計船公司約需花2-4個月讓船隻逐艘重返紅海。

根據多家中東媒體報導，多國透過密集的外交斡旋，盼能化解自2023年10月以來加薩戰爭所引發的嚴重人道與政治危機，巴勒斯坦總統阿巴斯也呼籲哈瑪斯釋放人質，終結以色列以此作為持續攻擊加薩的主要藉口。

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美國「有線電視新聞網」(CNN)引述有關官員談話，表示已邀請以色列代表團28日重返埃及，討論有關以哈停火議題，但尚不確定以方是否接受。哈瑪斯要求停火後，以軍必須全面撤離加薩走廊，並增加人道援助，但多次拒絕以色列提出的條件，以色列則因此封鎖人道物資進入加薩，擴大向哈瑪斯施壓。

事件發展有待觀察，相關船公司都密切注意當中，如果船隻真能復航紅海，原繞行好望角增加的一成運力將釋放出來，估計對歐洲與地中海航線運價會有一定程度的壓力，不過陽明內部認為，歐洲主要港口的壅塞問題，會消耗掉部分運力，不會讓運力過剩問題太明顯。

但業界高階指出，目前美國線有部分運力移往歐洲，如果紅海復航了，美國線關稅問題卻還未解決，運力過剩現象就會凸顯。