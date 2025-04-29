民眾注意！勞保掛「這2家職業工會」將無法領給付　2招保權益

▲勞保局點名2家職業工會持續積欠保費，將對所屬被保險人暫行拒絕給付。（圖／記者廖婕妤攝）

文／李珍伶／今周刊

勞工為了提升投保薪資水位，全台至少300萬人透過職業工會加保勞保。不過，以職業工會投保勞保的勞工要當心了，勞保局近日點名兩家職業工會，未依法在期限內繳納勞工保險及勞工職業災害保險保險費，並已逾繳費寬限期。

勞保局提醒，職業工會會員可以時常關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動。繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。

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據勞保局統計，截至114年4月16日，「台北市美髮美容技術指導員職業工會」及「桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會」，2家工會仍積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費，已逾繳費寬限期。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取之保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。

2職業工會欠保費逾期，嚴重後果曝光

但為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明（如：繳費收據、匯款單），足資證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，以確保被保險人請領各項保險給付之權益。

勞保局將針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，若工會之欠費因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。勞保局呼籲，請上列欠費之工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

勞保局提醒，勞動部已修正《勞工保險條例施行細則》相關條文，職業工會欠繳勞工保險費累計月份達2個月者，不得繼續預收保險費。依規定，台北市美髮美容技術指導員職業工會及桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會2家職業工會已不得繼續預收勞工保險費。

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