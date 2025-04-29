跨界商機啟動　台灣首屆ISMEE國際中小企業博覽會9月登場

▲圖為桃園會展中心。（圖／安益集團提供）

記者張佩芬／台北報導

在全球經貿局勢快速變動的時代，各領域企業皆需持續探索前瞻創新的發展機會，首屆「國際中小企業博覽會」ISMEE以此願景為核心，期許為參展企業開創多元且具創意的發展藍圖，將於今年9月25日至27日於桃園會展中心盛大舉辦。取得桃園會展中心經營權的安益國際展覽集團表示，目前展出辦理招商中，歡迎業界報名參展。



「國際中小企業博覽會」主題為「ISMEE，Future is Me——專注AI與永續，掌握契機與未來」，聚焦「人工智慧(AI)」與「永續發展(ESG)」兩大核心，並涵蓋半導體與電子科技、數位轉型、綠能環保、生技醫療、電動車與智慧交通、國防與太空科技、文化科技、智慧農業、資安、傳產升級與智慧零售等十大領域，匯聚全球產業領袖、創新技術與商業模式，共同開創嶄嶄新商機。

ISMEE專為中小企業量身打造跨界合作平台，將提供中小企業精準對接潛在客戶、發表創新技術、串聯異業資源、探索新商業模式，打通國內外市場通路。並一次掌握產業最新技術與趨勢，尋找營運突破契機、開拓新供應鏈與國際合作機會。

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ISMEE將透過高密度、高強度、高能見度的展會規劃，讓台灣中小企業的創新實力與國際接軌的潛力完整展現。



展會期間將舉辦多場產業論壇，邀請產業領袖分享數位轉型、產業升級與永續經營等實務經驗，攜手政府相關部門，解析全球經貿變動趨勢及中小企業相關政策資源，包括經濟部中小及新創企業署推動的「中小微企業多元振興發展計畫」等。期望協助企業即時掌握關鍵資訊，作為未來營運與布局的決策依據。

ISMEE由安益國際展覽集團精心策辦，涂建國董事長指出：「我們不只是在做產業媒合，更希望打造一個跨越國界、世代、產業別、上下游與產官學界的立體媒合平台，讓每位參與者都能獲得實質助益！」

ISMEE不僅是一場展覽，更是一場助力台灣中小企業轉型升級的關鍵商機平台。在這場匯聚創新、商機與未來的博覽會中，誠摯邀請來自各產業的中小企業共同參與，一同探索新商機、擴展產業視野，攜手邁向下一波經濟成長契機。