快訊／台積電跌1元至901　台股開盤下跌17點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（30日）以20215.39點開出，指數下跌17.24點，跌幅0.09％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌1元來到901元，跌幅0.11％；鴻海（2317）維持平盤至143元；聯發科（2454）維持平盤至1370元；廣達（2382）下跌3元來到239.5元；長榮（2603）下跌1元至206.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲300.03點或0.75％，收在40527.62點；標準普爾500指數上漲32.08點或0.58％，收5560.83點；那斯達克指數上漲95.19點或0.55％，收在17461.32點；費城半導體指數下跌38.87點或0.92％，收4196.75點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|40527.62
|▲300.03
|▲0.75%
|S&P500
|5560.83
|▲32.08
|▲0.58%
|NASDAQ
|17461.32
|▲95.19
|▲0.55%
|費城半導體指數
|4196.75
|▼38.87
|▼0.92%
資料來源：證交所
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