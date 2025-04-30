火鍋股飄香！築間掛牌上櫃 盤中漲幅逾2成

築間（7723）今（30）日以承銷價45元掛牌上櫃，早盤最高衝上55.3元，漲幅逾22％；築間旗下目前有13個品牌，全台總店數近200家，並於去年正式跨足海外市場，今年將以鍋物及燒肉為經營主軸，優化營收並提升獲利，隨著新品牌開出，預期下半年業績有望優於上半年。

勞動節出勤薪水加倍！誰可放假、加班費算法 5大QA一次看

明天（5／1）就是勞動節，適用《勞基法》的勞工都可放假一天，排班制勞工若當天剛好是休息日，可另外休假嗎？若要加班，加班費該怎麼算？想請特休變成4天連假，雇主能拒絕嗎？104人力銀行整理5個QA，讓你秒懂勞動節假勤規定。

快訊／台積電跌1元至901 台股開盤下跌17點

美股4大指數漲多跌少，台股今（30日）以20215.39點開出，指數下跌17.24點，跌幅0.09％。

美線長約今日到期估大半未簽新約 船公司美線5／1漲價須全力撐住

貨櫃船運市場美國線長約今(30)日到期，但是估計還有大半託運人沒簽新約，簽約時間已經延長到5月15日，為了能順利簽下新約，船公司全力推5月1日調漲運價，美西線每大箱(40呎櫃)運價從2000美元調高到2500美元，調幅高達25%。貨櫃船公司出身的承攬業高階分析，這次漲價船公司會全力守住調升後運價，以利新約簽署。

綜所稅「報扶養」親屬規定一文看 財部教戰4關鍵

不少人選擇在5月綜所稅申報時列報家人受扶養，以此享有免稅額、扣除額，減輕稅負壓力，財政部指出，綜所稅申報扶養4類親屬差異大，民眾在申報扶養時要掌握5大關鍵，才能成功報稅。

IEAT與美國北達科他州農業廳締盟 搭建台美農產品採購新平台

台北市進出口商業同業公會(IEAT)昨(28)日與美國「北達科他州農業廳(North Dakota Department of Agriculture, 以下簡稱NDDA)」正式簽署合作備忘錄，締結國際合作夥伴關係。NDDA成為IEAT在美國的第36個姐妹會；也是全球第60國、第182個姐妹會。此次締盟不僅象徵台灣與美國在各州交流及經貿合作上更邁進一步，也搭建了台灣廠商對美國農產品採購的合作新平台。

快訊／46萬股民喜迎！國泰金配3.5元現金 殖利率6.28％

擁有逾46萬股民的國泰金（2882）今（29）日公告，每股配發3.5元現金股息，平近3年來最佳行情，以今日股價55.7元估算，現金殖利率高達6.28%。

BTS愛店「金豬食堂」5／13登台 國泰卡友享優先訂位權

廣受BTS（防彈少年團）等韓星喜愛，且連續七年榮獲米其林必比登推薦的韓式燒肉名店「金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당）1」將於今（2025）年5月13日登台。國泰世華銀行宣布獨家提供金豬食堂專屬訂位權，讓卡友嚐鮮。

印度強股+美國穩債 群益印美戰略多重資產資金5／12開幕

今年來全球市場動盪最主要因素，在於美國總統川普的一言一行與提出的相關政策雜音牽動市場投資情緒，面對市場動盪下，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對，群益投信預計5月12日展開募集所推出的「群益印美戰略多重資產資金」在當下正是提供投資人資產配置的好選擇，以強股和穩債雙戰略，選擇印度股市搭配美國債市，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動，進可攻、退可守。

快訊／109萬股民歡呼！0050規模破5000億 配合調降經理費用

台灣ETF霸主再創新紀錄！元大台灣50(0050)受益人數突破百萬後，最新規模也正式突破5,000億元，最新規模來到5,019億，依據公告其內扣費用中的經理費將降至0.08%，再創目前台股ETF最低費率，投資人成最大贏家。