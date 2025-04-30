蝦皮誤報賣家所得　國稅局建議2招因應

▲報稅資料照。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

民眾查調所得資料，意外發現自己去年在電商平台蝦皮分潤獲得700元被列為「其他所得400萬元」與事實不符，對此台北國稅局指出，已接獲蝦皮告知部分所得資料有誤，公司正在調查修正當中，民眾報稅若有疑慮，可以採2招因應。

國稅局表示，第1、民眾下載所得資料有錯，可依實收到金額申報；第2、國稅局無法掌握蝦皮校正所得資料的實際申報流程，6月30日報稅截止前要先向蝦皮確認實際昕得金額再完成報稅，較無爭議。

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稅務人員指出，原則上，如果查調所得誤申報，會有「所得異動單」需要填寫，同時要線上刪除錯誤資料，要和扣繳單位聯繫，確認是誤申報以後，附上身分證正反面影本寄送給國稅局具證修改。

過去曾有社會新鮮人年薪不到10萬遭列逾50萬元所得的案例，國稅局指出，如果扣繳單位堅持不修正浮報薪資，納稅義務人因此遭到虛報薪資，可以到轄區國稅局分局或稽徵所陳情填寫A4申請書，說明實際薪資狀況，國稅局總局收件查核會進入調查。

另外，申報書中對誤列的所得可以「自行刪除」，另可以在註記欄中寫明「爭議款，收入沒有這麼多」，只要有揭露就不會有故意逃漏稅捐追加裁罰的問題。