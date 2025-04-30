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謝金河：第一季財報出爐選黑馬　川普關稅豁免空檔對策

圖／先探投資週刊 提供

二○二五年的四月，全世界籠罩在川普對等關稅的巨大旋風下，美元、美債、美股都受到重大變化，四月二日全球股市出現崩盤式大跌，台灣也難以倖免。在結束清明長假之後，台股在四月二日收盤是二一二九八．二二，四月七日一開盤即收盤，加權指數大跌二○六五．八七，跌幅九．七％，這一記長黑也震驚整個執政團隊。後來川普總統釋出善意，四月十二日宣布對七十五個國家關稅豁免九十天，接下來是四月二十二日，財政部長貝森特放話說，川普有意降低中國關稅，全球股市才逐漸回穩。

文／謝金河

四月過去了，美國是出手的國家，股市在震央，道瓊下跌一七七四，跌幅是四．二％，標普五○○跌一．四七％，Nasdaq小漲○．三九％，費城半導體指數下跌○．八二％。美元指數最慘，跌了五．○三％，這回歐洲股市相對偏安，德國股市小漲○．五九％，法國跌二．七三％，亞洲的南韓逆勢上漲二．七三％，日本小漲○．六二％，不過東證下跌○．三一％，印度股市上漲二八○三點，漲幅三．六二％，可能是全球表現最亮眼市場之一。這次川普派出副總統范斯出訪印度，得到不錯的效果，連結成抗中陣線。東協的印尼上漲三．七三％，泰國小漲○．一二％，受到關稅衝擊較大的越南胡志明下跌六．一三％，新加坡跌四．○四％，台股加權指數下跌三．二三％，櫃買跌四．一九％。

人造熊市不足畏懼

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另外，美中角力下的中國先抗跌，後下跌。上證跌一．四％，深圳跌五．三五％，香港國企跌五．三二％，恆生指數跌四．八六％。全球股市從大跌逐漸修復，以台股為例，四月七日在驚慌中大跌逾二○○○點，指數最慘跌到一七三○九，但二十八日加權指數又站上二萬點，月線拉出一記很長的下影線，這也意味了投資人在經過一陣兵慌馬亂追殺後，股市又回到先前的起跑點，從最低點到最高點，股市彈升三千點，這似乎也應驗了張錫在川普祭出對等關稅的第一時間，告訴大家這是「人造熊市」。

對等關稅衝擊力道很大，不過大家可以檢視一下，很多市場抗跌，背後都出現強勢股，例如，南韓股市在亞洲表現最亮眼，韓華集團旗下韓華航太、韓華海洋、韓華系統都表現出色，南韓航空宇宙產業公司（KAI）、現代Rotem 、LIG Nex1表現都很出色，這也對照如德國股市的傑出，萊茵金屬扮演重要角色，法國的達梭、Thales也很亮眼。這似乎也預告了在川普關稅大刀下，全球地緣緊繃，各國軍工產業正在蠢動。

台灣的軍工股因為在野黨控制立法院，這回在全球軍工股大漲中掉隊，不過這次川普祭出關稅大刀，台灣的軍工股正在慢慢萌芽，例如，過去徘徊在二○元左右的晟田，這次漲到五八．六元，寶一逆勢走高，從三○．五元漲到六五．六元，這兩檔軍工零組件股逐漸在使力，原來是業績發酵，寶一在二○、二一年都虧損，二三年ＥＰＳ只有○．八八元，去年跳升到一．四九元，三月營收站上一億元，較去年同期年增四四．五％，看起來業績漸入佳境；晟田二三年ＥＰＳ是負一．一二元，去年ＥＰＳ一．二六元，有倒吃甘蔗的感覺。

寶一及晟田都是航太供應鏈的一環，我們參訪過晟田，產品是引擎外的機匣，而且有很大的比重是幫漢翔代工，今年F-16的亞洲維修業務落在漢翔身上，漢翔董事長胡開宏也是無人機產業聯盟召集人。台灣無人機產業喊了很多年，這些年在俄烏戰爭後，無人機角色吃重，政府卯足全力扶植無人機產業，未來雷虎、中光電、漢翔應該都有角色。去年緯創投資經緯航太十億元，也受到大家期待。台灣還有很多工業電腦公司切入無人機產業，像融程電在無人機主控機有一定角色，去年ＥＰＳ七．○四元，寫下歷史新高紀錄。

三檔軍規工控股指標

前不久，呂宗耀先生去了一趟泰國，也去看了jpp-KY，鍾國松董事長告訴他，jpp今年狀況很好，在二三年ＥＰＳ創下八．三三元新高，去年第一季虧損，內容有了調整，去年ＥＰＳ只有一．○二元，這次股價跌到一○七元，不過今年看起來會恢復二三年身手，第一季連續三個月營收創歷史新高，單季八．○九億也是歷史單季新高，首季業績可能很醒目。鍾董表示，jpp在航太供應鏈上和法國的Thales、空巴有很密切關係，這次受到關稅影響不大。

二○二三年我們曾經到訪泰國，除了看jpp，我們也去看泰鼎ＫＹ，那時候的泰鼎新廠房正完成，整個廠區非常現代化，看起來似乎要展現攻擊力，沒想到去年營收只衰退一．三％，但卻虧損十七．九一億元，ＥＰＳ是負的九．二一元，連續兩年虧損二五．八八億，這是個重大虧損，後來才發現眾多的中國ＰＣＢ廠都移到泰國，整個印刷電路板產業變成殺戮戰場；同樣在泰國設廠的競國，本業的虧損正逐季加大，這是要特別注意的地方。（全文未完）

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