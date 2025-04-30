聯發科Q1 EPS 18.43元　蔡力行估Q2營收表現與上季持平

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會並公布第一季財報，聯發科Q1合併營收1533.12億 元，季增11.1%，年增14.9%，合併毛利率為 48.1%，季減 0.4 個百分點，年減 4.3 個百分點，本期淨利為295.29億元，季增 23.3%，年減6.7%；每股盈餘為18.43 元。

聯發科執行長蔡力行表示，聯發科第一季表現穩健，營收受惠 AI、Wi-Fi 7 增加的結構性產品組合提升，以及優於預期的市場需求，包含部份因關稅不確定性的拉貨需求。本季毛利率優於營運目標範圍的中位數。

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蔡力行也說，近期不斷變化的關稅狀況，已給全球幾乎所有市場帶來不確定性。就短期而言，隨著貿易談判陸續展開，聯發科將密切觀察其對全球經濟的影響，並與全球供應鏈夥伴和客戶合作，以應對這些不確定性。同時，也仔細監控庫存並小心管理公司的營運狀況。中長期來看，聯發科認為 AI 無所不在的大趨勢依舊不變，並相信其前景仍穩固成長。而在聯發科技堅強的資產負債表支持下，公司將繼續專注於新專案的執行與關鍵技術的投資，以進一步強化競爭力。

蔡力行說，手機業務在第一季佔總營收 56%，較去年同期成長 6%，較前一季亦成長6%。季營收成長主要來自主流與入門級的產品需求增加，而旗艦晶片需求則略為下降。針對第二季，受惠於客戶對天璣 9400+和天璣 8000 系列 AI 晶片導入增加，預期旗艦和高階系列產品的營收將較前季成長。然而，由於主流和入門系列在第一季強勁的需求後放緩，預計整體手機營收與上一季約略持平或下降。

展望第二季，蔡力行指出，根據觀察，供應鏈存貨大致還在合理健康水位。儘管市場有不確定性，或許因為較長的生產週期，目前客戶並沒有重大的訂單調整，預期第二季營收與上季持平。與去年同期相比，第二季營收受惠各產品線的結構性產品組合提升而強勁增長。然而，下半年需求仍具有不確定性。

至於財測部分，聯發科預期第二季營收以美金對台幣匯率 1 比 32.5 計算，將介於台幣1472億元至1594億元，較上一季下降 4%至成長 4%，較去年同期成長 16%到25%。營業毛利率預估為 47%±1.5%，季度費用率預估為 29%±2%。