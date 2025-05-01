10年薪水翻10倍！她曝靠「轉職」獲取高薪祕訣：技能比熱情重要

▲女子工作10年，年薪從130萬變1300萬，34歲就成千萬富翁。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

Sora Lee曾任職於Netflix、Meta和TikTok，34歲就靠科技業職涯與副業投資晉升千萬富翁。她從加州大學柏克萊分校畢業後起步於小型新創公司TubeMogul，原本年薪僅約4萬美元（約新台幣128萬元），歷經十多年，她成功將年收入提升至40萬美元（約新台幣1,280萬元）。

根據《CNBC》報導，2023年，Sora Lee創立了自己的公司「Kurated Agency」，協助韓國美妝品牌打入美國市場。她也靠公開演講與內容創作增加收入，並透過穩定投資在2024年實現財富自由。

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Sora Lee 提出4個實用建議，幫助上班族提升收入與職涯彈性：

1.培養可轉換技能：

她認為，大學科系不是重點，真正重要的是累積實用技能。科技變化快，學會新工具、接觸AI等熱門領域，有助轉職與升遷。

2.多去面試，了解自己要什麼：

她將求職比喻為「約會」，面試越多越能認清自己喜歡與不喜歡的工作環境與職位，有助聚焦未來目標。

3.找出會賺錢的能力：

熱情很重要，但能帶來收入的技能更關鍵。Sora建議，年輕時應優先磨練有市場價值的能力，之後再尋求興趣與收入的交集。

4.做自己，建立個人品牌：

她強調在面試與工作中展現真實的自己，才最有吸引力。她經營社群媒體，分享職涯經驗，也因此在進入 TikTok、Meta 面試時加分不少。

Sora Lee 的成功案例提醒職場新鮮人，靈活學習、持續嘗試，加上正確的自我定位，是邁向高薪與理想生活的關鍵。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。



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