勞動節快樂嗎？　近58％勞工自認身心狀況不健康、66%憂過勞

▲57.2%勞工自認身心狀況並不健康。（示意圖／pakutaso）

記者廖婕妤／台北報導

今天是五一勞動節，你是開心又健康的勞工嗎？根據求職網站調查，有57.2%勞工認為目前的身心狀況並不健康，66.2%擔心自己過勞，一天理想工時為7.4小時，自認目前的職場與生活幸福指數平均落在61.2分。

根據yes123求職網調查，勞動節勞工前5大過節願望依序為身心健康即可、調薪、每天準時下班、存夠錢買房子、不要被裁員。

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調查也發現，上班族衡量每天實際投入工作的時間，平均達9.7小時，自認日工時達12小時以上的佔了16.5%，若想要兼顧工作收入與生活品質，勞工朋友們認為，理想中1天的工時應該僅為7.4小時；對於目前工時長度，66.2%上班族擔心自己會過勞，這當中又有63.3%其實有考慮離職。

可惜想縮短工時恐怕不容易，回顧整個職涯，有57.7%曾被上司要求先打下班卡再繼續加班，另有63.8%曾熬夜通宵加班；還有84.4%上班族曾在下班後或放假時把公事帶回家處理，也有64.1%曾在休假時回公司處理公務。

整體來說，合計有56.9%上班族加班沒有加班費可領，其餘43.1%有加班費，但又分成18.8%確實領得到、12.5%只敢申請部分加班費、11.8%完全不敢申請。

工時長又常加班，難怪有57.2%勞工認為目前的身心狀況並不健康，同時忙於工作的結果，和親人、情人相處的機會也都變少，有71.7%上班族透露陪伴親人或情人的時間並不充裕。

不滿意健康狀況，連累積的財富狀況也不理想，若將個人名下資產價值，減掉所有負債之後，衡量目前個人財富狀況，結果有31.2%目前處於「負債大於資產」，其餘68.8%屬於資產大於或等於負債，平均總財富淨值為35.9萬元，略高於去年的33.9萬元，其中自認達百萬元以上僅佔12.9%。

到底總財富至少要有幾位數，才會覺得生活有安全感？yes123求職網調查顯示，52.2%的人覺得需要8位數（千萬元）起跳，31.1%覺得需要到7位數（百萬元），16.2%覺得需要到9位數（億元）。

最後請勞工衡量事業帶來的有形財富，以及親情、愛情與健康帶來的無形財富，自認目前的職場與生活幸福指數平均落在61.2分，優於去年的58分，並創下3年新高。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，在加班文化盛行的台灣職場，工時過長所累積下來的工作疲憊感，影響身心健康，降低生活品質，忙於事業的結果，使得自己和親人相處時間減少，無形的人生財富匱乏、有形的人生財富上更是難以累積，除了青年低薪化問題外，還有碰上通膨時代，勞工財務壓力變大，導致一切節省至上，不僅減少消費意願，遑論購屋置產這件事，甚至不敢結婚、不敢生小孩。

楊宗斌認為，假如勞工長期處於有過勞風險的職場環境，勢必衝擊工作效率，而且整日窮忙、無職涯目標，缺乏生活幸福感，最終將阻礙企業營運績效的成長，以及國家總體經濟表現。