我對美服務貿易轉趨平衡　財部盤點3理由「蘋果與高通訴訟」在列

▲ 景美財政園區。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普關稅談判持續進行，財政部今（1）日發布統計數據顯示，我國對美服務貿易由過去長期逆差格局出現扭轉，近4年大致平衡，進一步觀察有3大理由影響我國對美服務貿易結果，除了運輸、觀光等理由以外，蘋果與高通智財訴訟也有關鏈。

第1、我對美國服務貿易差額項目，除運輸為順差，其餘絕大多數呈現逆差。113年我國對美服務貿易項目中，運輸逆差金額達61.7億美元，持續成長。

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財政部指出，110 年以來，運輸順差擴大以及旅行逆差趨緩，更為整體態勢翻轉之主因。

由於疫後外貿復甦及供應鏈瓶頸造成全球航運市場運費上漲，加以近2年人工智慧商機興起，帶動我對美國商品出口大幅成長，皆推升國內業者之國際線貨運收入，110-113年間運輸順差擴增至53~92億美元，包辦歷年前四高。而隨疫後邊境重啟及國際交流恢復，美國來臺觀光(含商務)人次已超越疫前，推升在臺相關花費，近2年我對美國旅行逆差均不及3億美元，較往年水準明顯縮減。

第2、疫後邊境重啟及國際交流恢復，美國來臺觀光(含商務)人次已超越疫前，推升在台相關花費，近2年我對美國旅行逆差均不及3億美元，較往年水準明顯縮減。

第3、美國向為我國技術購買的主要來源，100-105 年間，智慧財產權使用費平均每年逆差約50 億美元，而106年起因蘋果與高通兩大國際公司權利金訴訟，部分國內代工廠停止支付授權金，使逆差金額大幅下降，近年多落在25億美元以內，此一變化亦導致整體逆差自106年起明顯縮小。