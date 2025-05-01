快訊／川普關稅談判「要求新台幣升值」？　央行最新回應

▲美國要求新台幣升值？央行澄清「美方未要求」。（圖／路透）

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅後，陸續與各國進行談判。有媒體報導，「美國要求新台幣升值」。對此，中央銀行1日澄清，美國財政部並未要求新台幣升值，報導與事實不符，本行與美國財政部溝通管道順暢，未來將持續就相關議題交換意見。

央行表示，美國9日以來與日韓等國進行貿易協商，部分媒體提及「海湖莊園協議」(Mar-a-Lago Accord)，並臆測美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值。

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據悉，美國財政部長貝森特日前與日本財務大臣加藤勝信進行匯率議題協商，強調美日貿易協商不會提及具體匯率目標，也希望日本尊重G7協議，不進行貨幣競爭性貶值，以取得不公平貿易優勢。之後，日本官員也強調，美方完全沒有談論匯率的目標水準，且雙方確認匯率應由市場決定，過度的匯率波動將損害經濟。

央行指出，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定。且自2021年以來，美國財政部匯率政策報告均指出，並未發現主要貿易對手國有從事競爭性貶值，以取得不公平的競爭優勢，因此未指控任何對手國為匯率操縱國。

央行強調，美國財政部並未要求新台幣升值，國內媒體報導美國要求新台幣升值，顯與事實不符。本行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。