喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名半導體分析師陸行之今日發文，認為蘋果近期財報乏善可陳，產品也沒有亮點，因此認為股神巴菲特抱蘋果不如來抱台積電，但他也說，台積電雖然一年比一年表現更好，但他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。

陸行之表示，每次看到蘋果的數字，都覺得乏善可陳，不但硬體產品缺乏創新，如最近從Iphone 12 換成16，除了相機好些，其他沒啥更新，好像應該等18或20，還是等同業已經推出多年的折疊機 copycat，軟體服務新片上線也跟Netflix 差一大截，估值也是貴鬆鬆，地緣政治/關稅影響/美國製造一個都跑不掉。

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陸行之表示，雖然波克夏最近賣了不少蘋果，但應該還是第一大持股。比較一下台積電，因為大喊要花1650億美元，買了免死金牌，地緣政治/關稅影響/美國製造/估值修正的影響都比之前降低了些，長期來看，實在看不出來波克夏持續抱著蘋果不買台積電的理由。

陸行之也說，台積電最新1Q25每股現金水位增加到超過90元，對比2024年的82元，2023年的57元，2022年的52元， 美國政府公債購買，及發台積電公司債都有所收斂，負債對股東權益比及淨負債對股東權益比都有逐年降低，他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。

陸行之強調，巴菲特不看增長，重視品牌價值/現金流，所以只比去年12/31估值的話：

蘋果 對比 台積電 (2024)

P/E 34 vs. 24

P/S 9 vs. 10

P/Free cash flow 32 vs. 30

EV/ EBITDA 25 vs 13