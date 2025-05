喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

▲台積電。(圖/記者高兆麟攝)

記者高兆麟/綜合報導

知名半導體分析師陸行之今日發文,認為蘋果近期財報乏善可陳,產品也沒有亮點,因此認為股神巴菲特抱蘋果不如來抱台積電,但他也說,台積電雖然一年比一年表現更好,但他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元,實在是對不起股東。

陸行之表示,每次看到蘋果的數字,都覺得乏善可陳,不但硬體產品缺乏創新,如最近從Iphone 12 換成16,除了相機好些,其他沒啥更新,好像應該等18或20,還是等同業已經推出多年的折疊機 copycat,軟體服務新片上線也跟Netflix 差一大截,估值也是貴鬆鬆,地緣政治/關稅影響/美國製造一個都跑不掉。

陸行之表示,雖然波克夏最近賣了不少蘋果,但應該還是第一大持股。比較一下台積電,因為大喊要花1650億美元,買了免死金牌,地緣政治/關稅影響/美國製造/估值修正的影響都比之前降低了些,長期來看,實在看不出來波克夏持續抱著蘋果不買台積電的理由。

陸行之也說,台積電最新1Q25每股現金水位增加到超過90元,對比2024年的82元,2023年的57元,2022年的52元, 美國政府公債購買,及發台積電公司債都有所收斂,負債對股東權益比及淨負債對股東權益比都有逐年降低,他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元,實在是對不起股東。

陸行之強調,巴菲特不看增長,重視品牌價值/現金流,所以只比去年12/31估值的話:

蘋果 對比 台積電 (2024)

P/E 34 vs. 24

P/S 9 vs. 10

P/Free cash flow 32 vs. 30

EV/ EBITDA 25 vs 13