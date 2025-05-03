週線大漲4.6%台股力圖收復崩跌缺口　惟量能不足

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美股大漲激勵，台股昨（2）日強彈552.61點，漲幅高達2.73%，帶動指數來到20787.64點，本週台股週線連二紅續揚，大漲914.91點、週線漲幅4.6%， PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，台股4月崩跌3000點後，短期在籌碼沉澱、中美互相加碼稅率後近期美國略有縮手跡象，關稅戰氣氛略有緩和、科技業法說會陸續證實短期廠商積極囤貨補庫存等多方因子支持，帶動加權指數反彈近3000點，頗有試圖收復關稅股災崩跌缺口，然從成交量能來看明顯出現萎縮，因此研判短線反彈雖然有望延續，但仍須留意上檔承壓，台股宜透過分批買進，個股表現將優於大盤。

從籌碼面分析，杜欣霈表示，外資4月份大舉賣超台股6142億，維持2024年以來顯著減碼台股的態勢，而自營商扣除造市後，在本波快速下跌後也受到壓力，故仍未有明顯反轉進場跡象，雖然外資目前連續兩週回補台股，但是否能延續買進動能建議持續觀察；另一方面，這波快速大跌讓融資大幅清洗後沉澱，上市融資餘額2097億元已隨指數回落至2023年底水準。

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杜欣霈分析，儘管近期投資氣氛仍未完全平靜，然而國際雲端巨頭法說內容有利於供應鏈信心回升，包括Meta上修2025年資本支出至640至720億美元，微軟則是4月30日發表財報資料，2025會計年度第三季(截至2025年3月31日)營收年增13%至700.7美元，不僅優於預期的684.2億美元，淨利亦較去年同期219億美元激增至258億美元，年增幅達18%，皆有助於帶動台股科技股投資信心回籠。

近期選股上，杜欣霈建議，選股不選市，跌深題材股可短打反彈行情，科技股宜聚焦晶圓龍頭大廠的2奈米供應鏈、邊緣運算、記憶體、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等，傳產則是長線趨勢股續抱，包括MAGA受惠傳產，如航太、重電、工業自動化、生技、金融等。

