長榮航「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計劃　捐贈百萬早療服務車

▲長榮航於台北市立動物園舉辦「讓我伴你飛─伴飛公益日」活動。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）自2023年起啟動「讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計劃」正式迎來第3個春天，積極響應聯合國《兒童權利公約》與《身心障礙者權利公約》，持續深耕發展遲緩兒童的療育需求，今年更將計劃升級，今（3）日攜手伊甸基金會及心路基金會，於台北市立動物園舉行「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，長榮航也宣布捐贈2台早療服務車給2家基金會，並協助早療教室的優化翻修，捐贈金額達220萬元，期能以實際行動號召更多人參與，為慢飛天使譜寫美好未來。

2025年長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，自今年4月開始在企業內部發起募款活動，也以社工視角拍攝兩支紀錄片，帶領社會大眾深入台灣鄉鎮角落，一起關注偏鄉早療的現況，此外更首度走出室內場域，舉辦「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，由熱心的長榮航空志工帶領著慢飛天使及其家庭，同時號召長榮航空全體員工踴躍參與，一同陪伴慢飛天使們走訪台北市立動物園，展開一場別開生面的戶外療育活動，透過精心的活動設計，以趣味闖關結合親子互動，讓慢飛天使們在探索動物及遊戲的過程中激發好奇心，並學習融入環境，也增進了孩子與父母間的緊密連結。

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長榮航總經理孫嘉明表示，長榮航「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計劃正式邁入第3年，很敬佩伊甸基金會、心路基金會長期為慢飛天使的付出，長榮航也以實際行動繼續支持，除了捐贈早療服務車，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各角落，服務需要接受早期療育的孩子外，也協助伊甸基金會與心路基金會的早療教室進行優化翻修，提供更完善的教學環境，當然也很高興從內部同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，非常樂意為兒童健康與福祉共同努力，將關愛化為實際行動，為長榮航空注入更多能量陪伴這群慢飛天使們成長茁壯。

長榮航長期關懷社會公益，並秉持企業社會責任精神，為民間單位或基金會等相關慈善活動盡一份心力，「讓我伴你飛」是長榮航由內而外積極倡議兒童早療的實際作為，這3年來，長榮航不僅將資源送到最需要的地方，更匯聚無數社會愛心的力量，未來長榮航也將持續與同仁用行動陪伴慢飛天使，更期盼能拋磚引玉，呼籲社會各界重視發展遲緩孩童的需求，用溫暖與關懷為每位慢飛天使鋪築一條充滿光亮的成長之路。