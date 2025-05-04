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王道銀擬配0.5元現金創上市最佳　駱怡君家族逾5億元入袋

▲▼王道銀行外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲王道銀行外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中小型銀行盈餘分配排名又洗牌，王道銀（2897）公布董事會通過每股擬配發現金0.5元股利，為9年來、上市掛牌以來最佳，潛在現金殖利率為5.26%暫時在中小型銀行股中領先，法人估計，王道銀行董事長駱怡君家族應可望獲逾5.28億元股息入帳。

王道銀5月2日收盤價為9.50元，以每股配0.5元現金估算，現金殖利率約為5.26%。

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由於駱怡君家族手握王道銀逾34%股權，以現在股本28.05億元估，此次配息現金入帳約可達5.28億元。

遠銀（2845）擬配0.5元現金、0.2元股票，合計0.75元，雖然現金擬配0.5元與王道銀行相當，但遠銀在5月2日收盤價為12.85元，換算潛在現金殖利率為3.89%，不過遠銀另有配發股票股利拉高收益。

上海商銀（5876）擬每股配發1.8元現金，在已公告配息的中小型銀行中每股配發現金水位最高，但上海商銀2日股價為46.8元，換算潛在現金殖利率為3.85%，反而低於王道銀行。

傳統官股行庫如彰銀（2801）、台企銀（2834）配息政策較保守，彰銀現金股息與股票股利各0.5元，合計1元，以2日收般盤價18.2元估現金殖利率為2.75%；台企銀則現金股息0.2元、股票股利0.6元，合計0.8元，由於2日收盤價為14.1元，現金殖利率為1.82%。

關鍵字： 銀行配息王道銀中小型股利

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