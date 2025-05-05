全球首款彩色折疊電子書亮相　李政昊：不只是泡麵蓋

▲元太董事長李政昊在電子紙行業已19年。（圖／陳曼儂攝）

圖文／CTWANT

元太科技（8069）董事長李政昊調皮地笑說：「對，我知道很多人叫我們的電子紙閱讀器是『泡麵蓋』，扁扁一大片，只能看、不好用，說好聽一點也是不容易壞啦，所以才敢拿來蓋泡麵，但我想放進更多有趣的功能，讓它不只是能蓋泡麵！」這句話，道盡他19年來對電子紙的熱情與夢想。

李政昊口中的「不只是泡麵蓋」，其中之一就是全球首款8吋折疊彩色電子書閱讀器mooInk V，4月16日Touch Taiwan展覽亮相，採用E Ink Gallery 3彩色電子紙面板，可像紙本書一樣打開，僅255克。「這一台的好處，就是年輕的讀者、專業的讀者，都可以放在口袋裡頭，隨時拿出來閱讀。」與元太合作的Readmoo讀墨電子書執行長龐文真說。

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這台折疊閱讀器的誕生，全靠元太團隊技術攻關，帶頭的正是50歲的李政昊。出身基隆望族的他，畢業於美國塔夫茨大學經濟與電機雙學位，回台後曾從事PDA與智慧瓦斯電表等相關工作，2006年與青梅竹馬的永豐餘集團「小公主」何奕佳結婚，同年進入元太科技研發處，就是負責電子紙產品線。

有百年歷史的永豐餘集團由造紙起家，台灣科技產業崛起時，第二代掌門人、李政昊丈人何壽川於1992年成立元太科技，切入TFT-LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）中小型尺寸面板廠，後在兒子何奕達就讀的麻省理工學院看到實驗室裡的電子油墨（E Ink）技術驚為天人，在何奕達進行專利收購及建廠下，元太科技全力切入電子紙。

▲何奕佳與李政昊在2006年結婚，婚宴走天然有機風。（圖／中時報系資料照）

「那時我們是公司裡不賺錢的單位！」這位駙馬爺進入家大業大的永豐餘集團，不像外界想像的輕鬆。當時，元太科技正從LCD面板朝向電子紙的水深火熱轉型期，李政昊進入的前十年，每一階段都像在走鋼索。

為加速轉型，元太2005年買下荷蘭飛利浦出售的電子紙顯示器事業群，主要客戶亞馬遜Kindle電子書2008年熱賣而擴廠，才一年好光景就被蘋果推出的iPad打趴，訂單下滑，接著元太併購的韓國Hydis面板廠2012年面臨破產，李政昊當救火隊長接下董事長直到2015年關廠，2016年全面退出LCD面板業務，轉而專注在電子紙。

元太完成轉型後，除了擴大電子標籤業務及研發大尺寸商用顯示器市場，當時為了脫離亞馬遜這單一客戶困境，李政昊全球飛奔找商機，並專注電子紙的創新與研發。打從踏入元太研發處接觸電子紙，他就有一個夢想，「希望能做出全球第一台折疊式電子紙閱讀器」，「就是一個大大的螢幕，可以摺起來放在你口袋。」可當時技術、資金和供應鏈都還沒準備好。

元太技術團隊於2016年切入摺疊閱讀器技術研究，三年後，卻被三星搶先推出全球第一台摺疊手機，李政昊一方面覺得開心，一方面又覺得可惜，「不是我們用電子紙出的！」三星摺疊手機用的是OLED（有機發光二極體）顯示器面板。

「電子紙顯示層比OLED厚四倍，折疊開發難度極高，經過多種材料優化、20萬次彎折測試，才終於達到量產水準，前後花了9年時間開發。」元太業務中心協理劉大經透露。

▲美國大賣場大量使用電子標籤。（圖／翻攝自walmart官網）

元太的電子紙不只走進閱讀器，還大量應用於零售、交通、醫療等場域，美國零售巨頭Walmart沃爾瑪一年就用掉5億個電子貨架標籤（ESL），台北公車站、醫院也能見到電子紙螢幕。據TrendForce預估，2026年全球電子紙市場規模上看203.4億美元，元太的電子紙材料市占率超過九成，霸居全球龍頭。

由於電子紙的低碳、節能特性，讓元太在ESG永續浪潮中大放異彩，成了「不發光的台灣之光」，元太還攜手超過150家夥伴，包括IC設計、面板、系統整合與應用廠商，打造電子紙王國。友達執行長柯富仁說：「做顯示器的人，共同的夢想，就是把顯示器跨出原本的機型。」他跟李政昊在2013年到2019年在元太共事，「我其實很佩服他，聽他講話就可以發現，他對電子紙真是充滿了滿滿的熱情。」

▲折疊閱讀器mooInk V上市時間與價格待定。（圖／陳曼儂攝）

2024年元太科技合併營收321.63億元，年增18.6%，稅後淨利88.67億元，每股盈餘7.75元，今年第一季營收80.59億元，年增42.83%，至於折疊閱讀器對未來營收貢獻，因上市時間與價格未定，暫時無法估計。不過，李政昊說：「希望以後學生上學能帶著這樣的閱讀器，很輕、很小、彩色、不傷眼，甚至能播影片。希望將來價格更甜，讓所有人都能有一台！」

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