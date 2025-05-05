日圓再現甜甜價「僅少數人開心」！網憂1情況：失業潮來了

▲台幣飆太猛，日圓換匯10萬台幣，比高點多賺4張環球門票，不過更多人憂心衝擊國內經濟帶來失業潮。（示意圖／翻攝pixabay）

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受惠新台幣匯率強勢走升，帶動日圓現鈔牌告價下滑，意外讓哈日族迎來換匯甜甜價，台銀日圓現鈔賣出價下探0.20，為近10個月最甜價位。以10萬新台幣換算，現在能換到約47萬8,468日圓，較半個月前足足多出逾5萬日圓，相當於多賺到4張環球影城門票。

美國匯率報告公布之前，市場對新台幣升值的預期心理持續發酵，加上熱錢流入、出口商恐慌性拋匯，3大因素助攻，繼2日強彈3.07%後，今早開盤繼續猛攻，盤中一度狂漲逾1.4元，兌美元匯率站上29.5元價位。

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回顧4月22日，當時台銀日圓現鈔賣出價為「0.2351」，換算下，10萬台幣僅能兌換約42萬5,350日圓；以今天的匯率計算，卻可換到47萬8,468日圓，等於多換5萬3,000多日幣。

以日本環球影城一日券最高達11,900日圓換算，現在換匯可以換4張環球影城門票還有找。哈日族也趕緊手刀換匯，今早台新、玉山、中信、合庫等多家銀行網銀均有塞車狀況。

面對日圓出現甜甜價，有網友認為，「這種匯率從來沒有見過，現在去日本玩會覺得超便宜」、「先享受再說，換一些出國玩」；也有網友提醒「今天換所有幣值都超甜，不是只有換日幣」。

不過也有不少網友抱持悲觀角度，「快沒工作了，還在開心能出國玩?」「這樣也覺得爽 殊不知台灣是出口導向的國家」、「台幣這種狂升，對以出口為導向的台灣來說根本是自斷生路。苦日子都即將到來，還有去日本玩的興緻？」「不知道在高興什麼？台幣繼續升很多產業會倒很多人將失業，沒錢賺換啥日幣，只有對那些搞很多錢的人才有好處，想也知道台幣升值對哪些人有利」。

財經作家狄驤就在臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」發文表示，台幣大幅升值，勢必會讓不少企業蒙受匯兌損失，甚至降低出口競爭力。中央大學經濟系教授吳大任也示警，匯率若持續大幅升值，恐對低毛利出口企業形成「雙殺」，經營風險劇增，甚至可能引發無薪假與裁員潮。

另外，相較於可能維持穩定甚至貶值的人民幣，台灣產品在中國大陸市場的競爭力將明顯弱化。商總榮譽理事長賴正鎰呼籲政府與央行應適度介入調節匯市，避免新台幣升值幅度過大、過快，協助企業度過難關。

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