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廣運旗下金運與嘉實多結盟　搶攻AI伺服器液冷發展

▲▼廣運旗下金運與嘉實多結盟。（圖／廣運提供）

▲廣運旗下金運與嘉實多結盟。（圖／廣運提供）

記者高兆麟／綜合報導

廣運（6125）旗下金運科技與英國石油 (BP) 旗下嘉實多（Castrol）旗下熱管理事業部，正式宣布達成策略聯盟，攜手於亞太市場推動AI資料中心液冷解決方案的全面發展。

金運科技過去專注於電子代工服務領域，亦曾經為蘋果MFi認證合格生產廠商。2025年3月，金運科技完成集團內部熱傳事業群的分割合併，積極布局資料中心水冷解決方案，並運用數位孿生平台，進行先進的AI資料中心（AIDC）設計模擬。

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金運的產品已全面進入量產階段，並陸續出貨至日本、美國、墨西哥，同時於歐洲、東南亞的多個資料中心進行設計驗證。

嘉實多熱管理事業部專注於為資料中心與能源儲存系統提供創新冷卻技術，於全球設有4座技術中心，針對AI、機器學習（ML）與雲端運算等領域持續研發先進液冷解決方案，像是直接晶片冷卻液 PG25 ，致力於資料中心液冷基礎設施的最佳化管理。嘉實多隸屬於英國石油集團（BP），已超過125年的卓越歷史，成為全球高性能潤滑油與冷卻液市場的領導品牌。

此次雙方策略聯盟，將以金運科技在水冷CDU及資料中心整合解決方案的領先優勢，結合嘉實多於冷卻液技術的深厚實力，共同於亞太地區推動AIDC水冷基礎建設。

金運科技與嘉實多預計將於 2025年第三季正式推出首波聯合解決方案，為亞太市場帶來震撼，領先驅動下一波AI資料中心基礎設施革新。

金運科技執行長謝明凱表示：「我們很高興與嘉實多攜手合作，結合雙方優勢，為未來資料中心水冷發展提供更完整且高效的解決方案，特別是亞太市場的快速成長帶來了巨大的機遇。」

嘉實多熱管理事業部全球負責人黃建棠也指出：「金運科技在資料中心液冷領域的專業與經驗，結合嘉實多卓越的冷卻液技術，將為市場帶來前所未有的一站式解決方案，一起共築全球液冷生態圈。」

雙方將以亞太市場為起點，未來逐步擴展至全球市場，攜手為AI、雲端與大型運算時代的資料中心建設注入新動能。

關鍵字： 廣運

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