台幣強升！央行楊金龍拋7聲明「沒操縱匯率」　否認海湖莊園協議

記者巫彩蓮／台北報導

台幣連日走升，央行總裁楊金龍今（5）日拋出7大聲明，並指出匯率波動大「比較少見」，預期心理有其因素，政府與美國經貿磋商央行未參加，沒有匯率的議題，美國財政部也沒有要求台幣要走升。央行聲明「沒有海湖莊園協議」，楊金龍更指央行沒有操縱匯率。

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

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楊金龍表示，4月2日美國對等關稅宣布以來，美國和主要貿易對手國協商，市場回溫，股市也跟4月2日前水準相當，全球股市回溫，台股也回到20500點左右，外資回來，市場對新台幣預期心理強烈，導致走升。

央行聲明如下：

一、我國經濟基本面表現良好，據主計總處發布，上(113)年經濟成長率初步統計數為4.59%，本(114)年第一季經濟成長率概估數為5.37%，優於美國、中國大陸、新加坡及南韓。

二、本年以來，金融市場逐步修正上年10月興起之川普交易，惟4月9日迄今，美國川普總統宣布對等關稅暫緩90天實施，並開始與主要貿易對手國協商，全球股市回溫；此期間外資匯入資金投資台股，加以廠商因新台幣升值預期心理而增加美元供給，致本年迄今(5/5)新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

三、本行並未參與台美經貿工作小組，而美國財政部也未要求新台幣升值；近年來台灣對美國貿易順差擴大，主要反映美國對台灣資通訊產品需求大增所致，而非匯率因素。本行不會操縱匯率，且近年來台灣亦未被列為匯率操縱國。

四、媒體報導海湖莊園協議(Mar-a-Lago Accord)，提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值及轉換百年債券等議題，均屬市場人士之臆測，並非事實。白宮經濟顧問Stephen Miran日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。

五、前述美國換債議題，據悉美國財長貝森特(Scott Bessent )表示，並未有相關計畫；美國財政部於本年4月30日公布第二季度再融資聲明稿及webcast記者會指出，預計未來維持原有之發債計畫，也未提及百年債券或外國持有美國公債課稅等議題。

六、籲請市場評論人員切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，俾避免影響國內匯市之秩序及穩定，甚至波及到實體經濟。

七、本行亦呼籲廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。