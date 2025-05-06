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Gogolook開始申購、16日改列上市　抽中一張賺3.5萬

▲▼Gogolook（走著瞧-創）。（圖／公司提供）

▲Gogolook。（圖／公司提供）

記者高兆麟／綜合報導

信任科技服務商Gogolook（6902）於5月6日起至8日進行改列上市前公開申購作業，預計申購張數為565張，承銷區間為50~65元，將於5月7日訂價，5月12日進行電腦抽籤，預計5月16日於臺灣證券交易所正式改列上市。

若以Gogolook 5日收盤價 99.6元計算，1張至少有約3.5萬元價差，報酬率達53%以上。此外，軟體產業不受貿易戰與關稅直接衝擊，公司並看好今年基本面表現，邁入穩健、持續成長的獲利元年，在持續提升營運效率下，長期獲利目標跳躍式的成長。

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Gogolook為台灣第一家於創新板上市的新經濟軟體公司，並即將成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純AI軟體公司。2024年Gogolook全年合併營收為8.67億，年增12%，創歷史新高。五年來營收年複合成長率達44%，毛利率在九成上下與純軟體產業的高水準毛利率一致。Gogolook為純軟體企業，本質上不受貿易戰所引起的關稅衝擊，直接影響非常有限。展望2025年，隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升，Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張。由於軟體產業具備營收擴增時成本增加幅度小的特性，Gogolook在營收持續成長並達到關鍵規模 (Critical Mass) 後，搭配AI技術持續提升營運效率。2025年將邁入穩健、持續成長的獲利元年，為公司長期的財務表現與股東價值創造新高峰。

創立於2012年，Gogolook運用自有防詐資料庫與 AI 技術，提供消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務。Gogolook開發的個人數位防詐APP Whoscall 主要服務範圍涵蓋日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港、菲律賓與巴西等市場，全球下載量已突破1億次。Gogolook的AI 技術研發奠定於全球最齊全的通訊與數位防詐數據資料庫，涵蓋電話號碼、網站、虛擬貨幣錢包地址等，旗下服務也包含去年收購總部位於荷蘭的企業防詐解決方案品牌「ScamAdviser」以及全台流量最大的消費金融平台「袋鼠金融」等。海外營收佔比近五成，涵蓋東南亞、東北亞、歐美市場等。

Gogolook持續投入AI防詐技術創新，並加速拓展海外市場。Whoscall目前在泰國的月活躍用戶（MAU）增長迅速，已正式超越台灣，成為其最大用戶市場。自去年起，公司啟動「台北—曼谷雙營運總部」計畫，積極佈局東南亞七億人口市場。Gogolook亦繼續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作，並在菲律賓市場展現初步成果。三月分別與菲律賓電信巨頭Globe Telecom與菲律賓中華銀行（Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC）簽署合作備忘錄，為更多菲律賓用戶提供Whoscall的防詐服務，加速在菲律賓佈局。

在企業端方面，海內外多項合作案持續順利推進，加上收購ScamAdviser開始展現綜效、併入營收，預期成長增速潛力較高。Gogolook以ScamAdviser為品牌積極拓展企業防詐服務與跨入歐美市場，而ScamAdviser的防詐技術已被多家歐美企業採用，涵蓋電子商務、資安、社群媒體等領域，並與Google等國際科技企業合作。而台灣與全球政府皆積極打擊詐騙，透過立法要求企業共同承擔詐騙財損責任，成為企業採購防詐服務的強大推力。今年起，Watchmen解決方案更已獲得臺灣證券交易所正式採用，而金融業為首的企業客戶或各國政府主動接洽與合約洽談速度也明顯提升。

以袋鼠金融為始的金融科技，今年將更加強將流量轉換成營收與優化獲客效率。Gogolook自2020年孵化出袋鼠金融，憑藉AI科技優勢與社群能量，在短短四年間躍升為全台流量第一消費金融平台。此外，Gogolook也透過普惠金融創新服務「JUJI 招財麻吉」受到消費者肯定，展現垂直金融領域佈局的初步成果，從防詐為核心基礎打造金融科技小金雞。

Gogolook 將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在守護更多消費者與企業的同時，發展穩健多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長，持續向全球數位信任領導者邁進。

關鍵字： Gogolook

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