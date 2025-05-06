台幣狂升！永豐金黃蔭基：從國宅價位變豪宅　30.7元就可換匯

▲永豐金首席經濟學家黃蔭基。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）於今（6）日天召開第一季法說會，對於近期新台幣急升的走勢，永豐金首席經濟學家黃蔭基指出，昨（５）天新台幣兌美元匯率觸及29.59元，可以說是「國宅」變成「豪宅」價位，新台幣升破30.7元就可以分批換美元，沒有必要等到28、29元。

新台幣前一次升值到27元價位是在2021年，當時疫後全球晶圓大缺貨，但出口仍成長23.9%，因此新台幣升值會重創出口的說法，黃蔭基認為不一定正確，海湖協議會不會像廣場協議，讓台灣變成「失落20年」？他分析「永遠不可能發生」，目前匯率不是單純的貿易順、逆差，或者經濟成長率表現來決定，目前要加入政治面因素，這也讓匯率預測複雜度變大。

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黃蔭基特別提到，昨日央行總裁楊金龍講到新台幣匯率時，重複提到「不尋常狀態到此為止」，大家對於這句話要有警覺性。

黃蔭基表示，他自已30年來經驗觀察，台幣兌美元匯價30.7元的價位可視為關鍵性價位，雖沒有任何理論基礎，但他自己在30.7元以下會換美元，這個概念類似好公司買在低點的概念，目前新台幣也升值分批換美元沒問題。

至於台股表現，黃蔭基認為，台股今年的高低點都已經出現了，今年在台股17,300點沒進場的投資人，可以等下一波18,600點的第二隻腳，至於何時會出現無法預測。

