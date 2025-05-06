中菲行4月營收年增31%　海運因擴充東南亞與印度業務逆勢增兩成　

▲右起中菲行總經理邱鈞榮、副總經林永川。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)4月份自結集團營收25.36億元，年增30.8%，其中空運營收16.41億元，年增38.2%，海運部分在運價低於去年同期情況下，卻逆勢成長21.5%，達7.66億元，公司高階指出，主要是因公司在泰國、越南、菲律賓、印尼與印度等積極拓展業務的成效。累計1月至4月營收95.27億元，年增29.0%。

中菲行指出，4月空運市場，受到美國關稅的影響，從中國不同地區到美國主要城市的艙位需求大幅減少，而亞洲地區市場因為各國間原料和零組件的進、出、轉口業務，東南亞和台灣的需求保持相對旺盛。

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4月海運市場，隨著美國關稅政策及對中國製造或運營船舶徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單及貨物中轉效應，需求因而增加，中菲行因為能夠洞悉市場變化，提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧數位化，提升生產力及優化服務效率，為客戶解決問題及創造效益，獲得客戶大幅肯定，因而營業額顯見成長。

進入5月，面對美元快速貶值的匯兌風險，中菲行在16個國家營運，不同的貨幣組合本身就具備了自然避難的優勢，加上業務結構進出口並重的全方位發展，財務人員每週自川普2.0甚至每日檢視匯率變化的趨勢，並為避險的操作，統一用OBU(境外金融中心)為匯款的管道以減少兌換損失，對於美元快速貶值可以達到相當的避險效果。

同時面對美國實施的關稅政策，國際物流服務業面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰，對美運輸貨量進出口大幅減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，中菲行透過明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局建構超過150個實體通路。

在亞太地區包括中國、台灣、韓國、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可以增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量。

同時中菲行透過資安認證的雲端數位供應鏈管理平台-中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR)，提供國際物流價值鏈的服務，提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務，加上透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化正確的業務擴展的能力，即便面對現今因美國關稅政策，地緣政治及紅海危機造成的混亂市場，中菲行仍有堅定信心，團隊縟力，突破困境，以期達成良好的營運績效。