星宇航空限時直飛「東亞馬爾地夫」宮古島　8／22首航每周2班

▲星宇航空8月22日開航宮古島。（圖／星宇航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）積極佈局全球航網，今（7）日宣布將於8月22日至10月24日開航宮古島市／下地島航班，成為首家直飛下地島的國籍航空公司，以A321neo客機飛航，提供台北–下地島每周2班服務，航程約1.5小時，並與雄獅（2731）、山富（2743）、易遊網等旅行社合作推出自由行及團體行程。

星宇航空表示，距離沖繩本島僅1小時航程的宮古島，因擁有晶瑩剔透的蔚藍海水與絕美白沙灘，被譽為「東亞的馬爾地夫」；除了令人屏息的海景，也能在當地品嚐宮古牛燒烤，或是啜飲日式雞尾酒，島上更有多間頂級度假村，結合私密海灣與極簡現代美學，為旅人打造極致「耍廢系」靜心空間。

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星宇航空指出，歡慶宮古島市／下地島首航，特別攜手日系保養品牌資生堂國際櫃，推出首航限定禮遇，凡搭乘首航班機之商務艙旅客，將尊享資生堂國際櫃頂級系列「極上御藏保養防禦奢華六件禮」，經濟艙旅客則可獲贈新豔陽夏系列「水離子熱防禦UV隔離露」海島防曬三件禮。此外，凡搭乘首航班機旅客皆可獲得專屬回饋兌換卡，憑卡至資生堂櫃點體驗，即可獲贈新台幣1,000元好禮。

星宇航空亦與DJB全球eSIM合作，自8月22日開航日起將期間限定提供所有搭乘台北出發的旅客「日本4日吃到飽eSIM」乙張，報到時於機場櫃檯領取，超過四日行程者亦可使用專屬折扣碼續購，無縫接軌宮古藍時光。