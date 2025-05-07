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八方雲集Q1每股賺2.93元　美國展店計畫穩健推進

▲八方雲集。（圖／八方雲集提供）

▲八方雲集。（圖／八方雲集提供）

記者廖婕妤／台北報導

八方雲集（2753）今（7）日董事會公告2025年Q1財報，單季合併營收為21.77億元，年增12.97％，創歷史同期新高，歸屬母公司稅後淨利為1.95億元，EPS為2.93元，毛利率為35.24%。對於美國關稅或國際匯率變動，目前審慎樂觀看待，密切觀察經濟情勢變化做好各種準備，美國展店計畫仍會穩健推進。

八方雲集表示，今年Q1亮眼表現主要來自於集團持續執行的雙主軸策略，一方面透過汰弱留強的品牌展店策略優化營運效能，另一方面則積極開發新品項如梁師傅排骨麵，提供消費者更多元的餐食選擇，因此在消費者購買頻率及客單價上都有明顯提升。

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在海外市場方面，八方雲集指出，美國展店計畫仍會穩健推進，對於美國新一輪關稅政策或國際匯率變動，目前審慎樂觀看待當前局勢，並密切觀察美國與台灣的經濟情勢變化，做好各種應變準備。

八方雲集表示，現階段仍根據集團在美國發展節奏持續展開，除了原本已有的11家美國門市以外，今年還有8家門市完成簽約，未來除了加州德州地區展店外，美國其他州及其他國家市場都不排除發展的可能性；截至今年Q1八方雲集在全球共有1365家門市，其中台灣地區1278家、香港地區76家、美國地區11家。

展望今年Q2，八方雲集指出，將持續進行新商品開發計畫，像是梁社漢排骨品牌於4月推出超值新品等，並且會加強數位整合行銷力道，尤其數位化已成為餐飲業的重要發展方向，最新開發導入的「八方點」線上系統就是方便消費者可以透過手機掃碼進行快速點餐，為消費者提供更加便利的餐飲服務。

關鍵字： 八方雲集財報展店計畫新品上市數位行銷

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