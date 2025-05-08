74.6萬人放心！00940秒填息　股息發放日6／2

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

74.6萬股民安心！元大台灣價值高息（00940）於今（8）日除息，每股配發0.03元，與前一次配息金額一樣，受到大盤走高激勵，股價上漲0.05元、漲幅0.58%，來到8.74元，完成填息走勢，股息發放日為6月2日。

00940目前資產規模1253.92億元，前10大持股為長榮（2603）6.48%、長榮航（2618）4.57%、聯詠（3034）3.75%、可成（2474）3.65%、華碩（2357）3.64%、中信金（2891）3.52%、華航（2610）3.27%、聯電（2303）3.1%、群光（2385）3.1%、瑞昱（2379）2.74%。

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00940於2024年4月1日掛牌，首次除息落在2024年7月11日，當時每股配發0.05元，8、9、10月都穩定配發每股0.05元，11、12月除息縮水至0.04元，今年以來各月除息皆落在0.03元，至今日已是第11次除息，連今天在內共有7次1日填息。

除了00940以外，擁有8萬股民的月配型台股ETF群益科技高息成長（00946）本周除息也是當日填息，00946每股配0.025元，預計5月29日入帳。

