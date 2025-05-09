快訊／台積電漲20元至938　台股開盤大漲逾200點站上20700

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以20690.8點開出，指數大漲147.4點，漲幅0.72％，指數開高走高，大漲逾200點，站上20700點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到938元，漲幅2.18％；鴻海（2317）上漲0.5元至146.5元；聯發科（2454）上漲5元至1295元；廣達（2382）上漲1.5元來到253元；長榮（2603）上漲2元至209元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲254.48點或0.62％，收在41368.45點；標準普爾500指數上漲32.66點或0.58％，收5663.94點；那斯達克指數上漲189.98點或1.07％，收在17928.14點；費城半導體指數上漲44.08點或1.0％，收4430.44點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41368.45 ▲254.48 ▲0.62% S&P500 5663.94 ▲32.66 ▲0.58% NASDAQ 17928.14 ▲189.98 ▲1.07% 費城半導體指數 4430.44 ▲44.08 ▲1.0%

資料來源：證交所