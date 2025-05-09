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誰在賣台積電？大單摜壓股價紅翻黑　揭2大關鍵因素

▲台積電將在嘉義縣設廠但使用雲林縣水源，遭雲林縣長張麗善抗議。（圖／記者高兆麟攝）

▲外資調節台積電，規避半導體關稅不確定因素。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（8）日台積電（2330）尾盤遭到7416張大單狙擊，股價從933元跌至918元，造成大盤指數由紅翻黑，主要調節有自摩根士丹利等7家券商，市場推測，外資調節主因在於美國晶片關稅即將公布，提前出場規避不確定因素，加上新台幣匯價升值告一段落，波動趨於穩定，獲利了結出場。

昨天台積電在尾盤之都維持紅盤，最高上漲到939元，惟最後一盤殺出7416張大單，股價遭到摜壓，由紅翻黑從933元下跌918元，收到當天最低價，連帶拖累大盤指數翻黑。

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券商進出表出爐，外資昨日合計反手調節台積電3055張，金額約28億元，918元成交的大額賣盤，主要來自摩根士丹利、摩根大通兩家券商，賣超張數分別2318張、1282張，花旗環球、高盛、瑞銀、麥格理、台灣匯立等5外資券商，調節張數都在千張以下，分別賣出981張、915張、513張、383張，以及224張不等。

外資為何有殺低摜壓的動作？原因之一，外媒報導，川普政府將本周內宣布半導體關稅，就晶圓產出地課徵，以推動半導體回流美國生產，傳出稅率25～100%之間，為了規避此一不確定因素，先行出脫持股；此外，新台幣急升，在央行出面表達捍衛匯價穩定之後，波動趨緩，在匯市先行離場。
 

關鍵字： 台積電外資股市半導體股價

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